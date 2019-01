T. Toader, atac dur la adresa procurorului general: Azi, argumentele pentru revocare au devenit şi mai evidente

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat la Digi24, după decizia CCR privind protocoalele că argumentele pe care le-a prezentat anterior în susţinerea demersului de revocare a procurorului general Augustin Lazăr au deventi azi mai evidente, mai convingătoare şi mai numeroase.

„În martie anul trecut, pe 16 martie, eram primul care a cerut public procurorului general să participe la desecretizarea protocolului din 2009, dintre Ministerul Public, Parchetul General şi SRI. De ce 2009? Pentru că pe acela îl ştiam atunci. Ceream public pe un post tv.

Dar pe 19 martie, am cerut procurorului general în scris să ne transmită protocolul în forma secretizată. Am acces la secrete de cel mai înalt grad, prin lege şi pentru că sunt membru CSAT, şi ceream să fie de acord cu desecretizarea. Procurorul general, aparent foarte săritor, dornic să participe la statul de drept. A doua zi, când am venit de la şedinţa CSAT, am găsit la minister, în plic sigilat, primesc protocolul din 2009. Aici aş face o paranteză. Nu m-am grăbit să-l deschid, pentru că mă gândeam simplu: nu cumva pe alte mijloace să apară în presă şi să planeze asuprea mea un dubiu. L-am pus în seif, nu m-am uitat pe el. Seara l-am văzut la tv.

Când l-am deschis a doua zi, ce constat? Că ultimele două pagini lipseau. Nu ştiam cine l-a semnat, întocmit. Procurorul general cred că poate confirma, i-am dat telefon: l-am deschis, dar nu are ultimele două pagini. Că o fi, că o păţi, că le căutăm. A doua zi îmi spune: le-am găsit, secretarea care le-a xeroxat ultimele două pagini s-au lipit şi, din greşeală, s-au dus la CSM. Spuneam atunci că e o dublă sfidare să-mi trimită protocolul din 2009 spre desecretizare şi să nu spună nimic de protocolul în vigoare. Să nu-mi trimită ultimele două pagini, să ştiu cine le-a semnat, mi s-a părut cam mult.

Aflând de celălalt protocol în vigoare, un protocol în care au scris într-o manieră pe lângă ştiinţa de carte, că noul protocol îl abrogă pe cel vechi. Sintagma abrogare se foloseşte doar la acte juridice. Înseamnă că semnatarii i-au dat vocaţia unui act juridic, s-au crezut legiuitori, au înţeles să-l abroge.

A fost momentul în care am zis: bine, declanşez procedura de evaluare a procurorului general şi ştiţi tot parcursul. Dacă atunci am prezentat 20 de motive în baza cărora am solicitat evaluarea procurorului general, azi, cu deplină convingere vă spun următorul lucru: argumentele prezentate atunci şi despre care am spus că sunt cu caracter exemplificativ, azi au devenit şi mai numeroase, mai evidente şi mai convingătoare în susţinerea demersului de revocare a procurorului general”, a declarat Tudorel Toader la Jurnalul de Seară.

