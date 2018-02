Tudorel Toader ezită să anunțe decizia referitoare la Kovesi

Tudorel Toader ezită să anunţe dacă cere sau nu schimbarea din fruntea DNA a Laurei Codruţa Kovesi. Cu toate că aceasta a fost tema care i-a marcat mandatul în fruntea Ministerului Justiţiei. Un mandat care a început în urmă cu aproape un an, timp în care fostul judecător CCR a rezistat în trei cabinete. Anunţul întârzie în ciuda faptului că Tudorel Toader este cel care a avansat, nu doar o dată, termene pentru publicarea lui.

Ministrul Justiţiei anunţa anul trecut, în urma controalelor făcute de Inspecţia Judiciară la DNA şi Parchetul General, că va prezenta propriile concluzii înainte de finalul anului.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: În momentul în care voi lua o decizie vă voi invita la o conferinţă de presă.

Reporter: Când? În curând?

Tudorel Toader: Am declarat public, într-un termen scurt, nu mai târziu de anul acesta!

Reporter: Săptămâna aceasta?

Tudorel Toader: Eu nu am luat concediu anul acesta, nu voi lua nici de sărbători, deci s-ar putea să vă chem pe 31 decembrie.

Numai că, imediat după Crăciun, Tudorel Toader şi-a delegat atribuţiile de ministru al Justiţiei. La insistenţele presei, a explicat că decizia este luată.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: Pare că dumneavoastră insistaţi, pare că dumneavoastră vă grăbiţi, dar eu vă repet ceea ce v-am spus. Este o decizie pe care am luat-o, este o decizie pe care urmează să o formalizez în limitele competenţelor mele legale.

După încă o lună, ministrul Justiţiei spunea că va merge în legislativ cu propria evaluare a parchetelor, pe baza unui raport pe care îl aşteaptă de la procurorul general.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: Voi solicita preşedinţilor celor două camere să îmi creeze cadrul pentru îndeplinirea acelei obligaţii legale pe care o am să prezint raportul. Ce voi spune acolo dumneavoastră veţi vedea şi veţi concluziona.

Faptul că ministrul nu îşi onorează promisiunile i-a nemulţumit şi pe sindicaliştii din penitenciare

Sorin Dumitraşcu, preşedinte FSANP: Domnul ministru are obiceiul de a promite şi de a nu se ţine de cuvânt. Trebuia să ne întâlnim în fiecare luni a fiecărei luni, este formularea domnului ministru. Noi am insistat şi am cerut să ne întâlnim, ori ministrul Justiţiei, în ultima perioadă nici măcar nu ne-a mai răspuns la interpelări.

Ministrul a fost criticat, anul trecut, inclusiv de politicieni din arcul guvernamental, care erau nemulţumiţi că acesta a întârziat modificarea legilor Justiţiei. Proiectul a fost lansat în august 2017, însă, ulterior, modificarea legilor a fost lăsată pe seama parlamentarilor.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea