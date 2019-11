Viorica Dăncilă spune că se așteaptă să fie chemată la DNA

Viorica Dăncilă a declarat duminică seara, la Antena 3, că se așteaptă să fie chemată la DNA, a acuzat intervenția președintelui Klaus Iohannis în justiție, dar spune, totuși, că nu știe dacă există „statul paralel”.

Fostul premier i-a solicitat șefului statului, săptămâna trecută, să vină cu explicații legate de afirmațiile lui Rareș Bogdan potrivit cărora DNA trebuie „să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici”. Liderul PSD se întreba de unde știe PNL ce vor face procurorii și pe cine ar putea chema la audieri.

Acum, Viorica Dăncilă spune că se aşteaptă să fie chemată la DNA, pentru că „sunt foarte multe coincidențe” și a invocat din nou declaraţiile europarlamentarului Rareş Bogdan, care a afirmat că Viorica Dăncilă va avea dezbaterea cu procurorii, nu cu președintele Iohannis.

„În urmatoarea perioadă, mă aştept. Mă aştept ca eu să fiu chemată la DNA. Sunt prea multe coincidenţe. În 2014, Victor Ponta a candidat împotriva lui Klaus Iohannis, a avut dosar penal. Eu nu ştiu dacă e real sau nu e real, dar sunt foarte multe coincidențe. Anul acesta se aștepta ca domnul Barna să intre în turul al doilea, a avut dosar penal. Nici nu am intrat bine în turul al doilea cu Klaus Iohannis, şi am văzut că purtătorul de cuvânt al lui Klaus Iohannis, Rareş Bogdan, m-a ameninţat că dezbaterea o voi avea cu procurorii”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică, la Antena 3.

Viorica Dăncilă a afirmat că nu știe dacă există sau nu „statul paralel”, însă a văzut intervenția președintelui Klaus Iohannis în justiție, prin solicitarea acestuia de a schimba șeful DIICOT sau de a fi desființată Secția pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ).

„Am spus că nu știu dacă există sau dacă nu există, dar sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și cărora nu le putem da o explicație. Sunt foarte multe abuzuri. Și pentru că ați adus acest subiect în discuție, am văzut intervenția președintelui Iohannis în justiție. Noi nu ne-am permis niciodată să spunem un lucru, că ne-ar fi linșat. Dar am văzut un președinte care cere schimbarea șefiei DIICOT, cere desființarea Secție speciale”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă își menține afirmația potrivit căreia nu știe dacă există sau nu un „stat paralel”, deoarece a stat o perioadă lungă de timp la Parlamentul European.

„Ceea ce pe mine mă îngrijorează ce mai rău, nu pentru că e vorba de Viorica Dăncilă, prin portavocea lui Klaus Iohannis, Rareș Bogdan, cere ca Viorica Dăncilă să aibă o dezbatere cu procurorii. În ce țară trăim?”, s-a indignat Viorica Dăncilă.

Editor: Luana Păvălucă