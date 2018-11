Zegrean: Recomandările MCV sunt obligatorii. Uitaţi-vă în Constituţie

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a confirmat la Digi24 că statul român este obligat să aplice recomandările din rapoartele MCV.

„Sigur că sunt obligatorii. Uitaţi-vă în Constituţie, în art. 148, care a fost introdus prin revizuirea din 2003, tocmai în vederea aderării. Acolo se spune ce trebuie să facă institiţiile statului, cum să respecte regulile europene, normele, tratatele şi toate obligaţiile care decurg din acestea. Mai mult, avem un art. 11 în Constituţie care spune că, dacă drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt mai bine reglementate în normele europene decât în cele interne, se aplică legea europeană. Nu e niciun dubiu în legătură cu obligativitatea respectării acestor recomandări. E ca şi cum nu am respecta tratatul”, a spus Augustin Zegrean.

„Când am semnat tratatul de aderare la UE am făcut-o de bunăvoie și ne-am angajat să respecăm toate tratatele și toate directivele și toate actele normativ ale UE. Acum de ce nu am fi de acord cu asta? Am fost de acord și cu MCV-ul la vremea respectivă, la dată aderării. Acest MCV nu este împotriva poporului român, este tocmai pentru apărarea poporului și a drepturilor poporului român, pentru că trebuie să avem aceleași drepturi și aceleași obligații ca și cetățenii celorlalte țări din UE”, a mai spus fostul președinte al CCR.

Zegrean a arătat că decizia CCR din 2012 rămâne valabilă.

„De câte ori să mai spună curtea? A spus-o dată, eu cred că ajunge, pentru că nu a revenit asupra spuselor din 2012. Acum ar fi culmea să faci un conflict constituțional între puterea de la București și Comisia Europeană. Chiar așa ceva chiar că nu se poate, e prea departe”, a adăugat el.

