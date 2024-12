La Film Now, decembrie este luna peliculelor care te poartă dincolo de limitele imaginației și ale inimii

Film Now te invită să sărbătorești ultima lună a anului într-un stil aparte, cu o selecție de titluri care îmbină emoția și suspansul pentru o experiență cinematografică completă. Fie că ești în căutarea unei povești emoționante de dragoste, a unei comedii savuroase sau a unui basm modern cu eroi care inspiră, în grila din decembrie găsești filmul potrivit pentru orice stare de spirit.

Sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 20:00, pe Film Now lasă-te cucerit de sensibilitatea dramei romantice Absolut tot/ Everything, Everything (2017), o adaptare de excepție a bestseller-ului omonim, scris de Nicola Yoon. Maddy este o tânără de 18 ani, inteligentă și cu o imaginație bogată, obligată să trăiască izolată în casă din cauza maladiei rare de care suferă. Universul său restrâns este animat doar de prezența mamei, a asistentei medicale Carla și de cărțile care îi alină singurătatea. Însă destinul i se schimbă atunci când îl cunoaște pe Olly, băiatul din vecini. Deși sunt separați de ferestre și comunică doar prin mesaje scrise, între cei doi se naște o legătură profundă care o ajută pe Maddy să descopere o lume plină de culoare și să înțeleagă ce înseamnă să trăiești cu adevărat.

Duminică, 22 decembrie, de la ora 20:00, pe Film Now pornește într-o călătorie care te va face să privești cerul cu alți ochi, într-o producție apreciată pentru calitățile vizuale și interpretarea magistrală a lui Brad Pitt. Thrillerul SF - Ad Astra (2019) dezvăluie povestea inginerului spațial Roy McBride (Brad Pitt) care se aventurează într-o misiune riscantă către Neptun pentru a dezlega misterul dispariției tatălui său, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), un pionier al cercetării extraterestre, pierdut într-o expediție cu trei decenii în urmă. Pe măsură ce se apropie de destinație, Roy află secrete tulburătoare și identifică o forță enigmatică care amenință stabilitatea întregii galaxii. Evenimentele neașteptate îl determină să își confrunte propriile temeri și să pună la îndoială locul omenirii în imensitatea cosmosului.

În Ajun de Crăciun, Shazam! Furia zeilor/Shazam! Fury of the Gods (2023) aduce pe micile ecrane combinația perfectă de vrăjitorie, suspans și acțiune. Marți, 24 decembrie, de la ora 21:25, pe Film Now, urmărește evoluția sarcasticului Billy Batson și a alter ego-ului supererou, Shazam! După ce a împărțit puterile supranaturale cu frații săi adoptivi, Billy încearcă să echilibreze viața de adolescent cu responsabilitățile unui protector. Dar totul ia o turnură imprevizibilă când fiicele lui Atlas, trei zeițe impunătoare și răzbunătoare ajung pe Pământ, hotărâte să recupereze magia care le-a fost furată. În fața primejdiilor care periclitează prezentul și viitorul planetei, Billy și frații lui trebuie să colaboreze și să redevină o echipă unită. Cu o distribuție impresionantă care îi include pe Zachary Levi, Meagan Good, Helen Mirren, Lucy Liu și Adam Brody, Shazam! Furia zeilor oferă o lecție valoroasă despre tăria de caracter, loialitatea și forța relațiilor care ne definesc.

Marți, 31 decembie, de la ora 20:00, întâmpină Anul Nou într-un mod grandios cu animația SF Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului/ Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), continuarea mult așteptată a filmului premiat cu Oscar, Into The Spider-Verse (2018). Miles Morales revine într-o odisee spectaculoasă ce îi va testa limitele curajului și ale solidarității. Propulsat în multivers, Miles formează alianțe cu diferite versiuni ale sale, dar cea mai mare provocare rămâne aceea de a-și regăsi scopul și a-și croi drumul pentru a-i salva pe cei dragi. În mijlocul unei lupte de proporții colosale, Miles înțelege că adevărata măreție a unui supererou rezidă în capacitatea de a înfrunta pericolele pentru binele tuturor. Un succes de critică și de box-office, pelicula a strâns încasări de aproape 700 de milioane de dolari la lansare.

Marți, 31 decembrie 2024, de la ora 22:15, pe Film Now, încheie anul în hohote de râs cu Nu-ți port pică!/ No Hard Feelings (2023), o comedie mai mult sau mai puțin romantică, dar extrem de spumoasă, cu Jennifer Lawrence în rolul principal. Maddie, o femeie de 32 de ani care traversează o perioadă marcată de dificultăți financiare, acceptă o propunere bizară din partea unui cuplu înstărit: să îl ajute pe fiul lor, Percy, un adolescent introvertit, să-și depășească timiditatea înainte ca acesta să plece la colegiu. Planul părinților pare simplu, dar Percy nu are nici cea mai vagă idee despre ce i s-a pregătit. Ce ar putea să meargă greșit? Evident, totul! Maddie se trezește prinsă într-o înlănțuire de situații hilare, întâlniri stângace și întâmplări care scapă de sub control. Jennifer Lawrence strălucește prin carismă și umor într-un scenariu care surprinde ironia și imprevizibilul vieții, un mod original de a petrece ultimele ore din 2024.

--------------------------------------------------------------------

# Absolut tot

EVERYTHING, EVERYTHING/ 2017

Sâmbătă, 07 decembrie, la 20:00

Regia: Stella Meghie

Cu: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, Anika Noni Rose

---

# Ad astra

AD ASTRA/ 2019

Duminică, 22 decembrie, la 20:00

Regia: James Gray

Cu: Brad Pitt, Donald Sutherland, John Ortiz, Liv Tyler, Ruth Negga, Tommy Lee Jones

---

# Shazam! Furia zeilor

SHAZAM! FURY OF THE GODS/ 2023

Marți, 24 decembrie, la 21:25

Regia: David F. Sandberg

Cu: Zachary Levi, Meagan Good, Adam Brody, Helen Mirren, Jack Dylan Grazer, Lucy Liu

---

# Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE/ 2023

Marți, 31 decembrie, la 20:00

Regia: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers

Cu: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jack Quaid, Andrew Garfield, Oscar Isaac

---

# Nu-ți port pică!

NO HARD FEELINGS/ 2023

Marți, 31 decembrie, la 22:15

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Laura Benanti

