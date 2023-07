"Libelula din București". Cum îl descrie presa spaniolă pe înotătorul David Popovici

Înotătorul David Popovici este descris de presa spaniolă drept ''Libelula din Bucureşti''. Cu o gândire japoneză, care se concentrează 100% pe ceea ce face și care, dincolo de sport, nu își neglijează mintea și cultura, sportivul român este creionat de publicația madrilenă AS ca un tânăr înțelept și foarte ambițios, care zboară frumos și elegant peste apă, lăsând prădătorii în urmă, precum o libelulă.

''Cel mai rapid înotător din lume nu este din Baltimore sau Sydney, unde s-au născut două fenomene - Michael Phelps şi Ian Thorpe (...). Nici nu a ieşit din centrele de înaltă performanţă din China, Marsilia sau Londra. Nici din îngheţatul Lesnoi de unde provine Alexander Popov. Cel mai rapid înotător din lume a crescut în cartierul Pantelimon, unul dintre cele mai problematice din Bucureşti, capitală a unei ţări cu o tradiție modestă în natație (nouă medalii olimpice), dar care încearcă să crească după căderea Cortinei de Fier. Actualul campion mondial la 100 şi 200 metri liber, deţinătorul recordului mondial la 100 metri, a devenit cel mai strălucitor sportiv de la Nadia Comăneci încoace, care a intrat în istorie cu nota 10 la Jocurile de la Montreal şi cele nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur'', au scris spaniolii de la AS despre David Popovici.



David şi antrenorul său Andrei Rădulescu ''gestionează mână în mână harul divin, darul pe care l-a făcut natura, pe care părinţii l-au îngrijit cu drag şi cu care a fost înzestrat înotătorul înzestrat cu calitatea de a marca recorduri stratosferice de viteză. Tocmai din acest motiv, îngrijirea minţii, care poate dăuna corpului, aşa cum s-a întâmplat multor înotători care au căzut în depresie şi nu au reuşit să gestioneze succesul, este ceea ce îl îngrijorează cel mai mult pe Rădulescu''.



''Recomand cărţile", a spus antrenorul. "Totuși, el este un băiat de 18 ani care vrea să facă lucrurile firești pentru această vârstă, cum ar fi să aibă o maşină, să petreacă timp cu prietenii, să se concentreze pe cariera academică''a mai completat acesta.



"Părinţii m-au învăţat că sportul nu este un joc al vieţii sau al morţii sau al binelui şi al răului. Diferenţa este în zecimi de secundă", a spus campionul român, care se defineşte ca o persoană "calmă" care se bucură de viaţa lui la Bucureşti, care are o iubită, care merge duminica cu bicicleta, singura zi pe care o are liberă, şi care devorează cărţile şi psihologia, care îl ajută abordeze mai bine competiţiile. Şi care este deopotrivă fan al cubului Liverpool.



Tatăl lui a explicat că David ''are o mentalitate japoneză. Este mereu concentrat 100% pe ceea ce face''.



Popovici a povestit cum, la cererea sponsorului său Arena de a-şi alege un animal reprezentativ, el a optat pentru libelulă.



''Libelula simbolizează îndemânarea mea, personalitatea mea şi mediul meu. Este mică şi inofensivă, dar zboară frumos şi elegant peste apă, lăsându-şi în urmă prădătorii. Precizia rutinei libelulei descrie perfect antrenamentul meu şi fineţea ei se traduce în performanţa mea. În cele din urmă, aripile ei sunt un simbol al libertăţii, de aici şi stilul liber'', a spus David Popovici.

