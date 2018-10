Logodnicul lui Udrea: Elena suferă foarte mult. Eu și fetița putem deveni „o ţintă”

Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, susţine că autorităţile din România nu au ataşat la dosarul trimis Interpol carnetul provizoriu de refugiat al acesteia, pe care un avocat îl va duce marţi şi care, în opinia lui, reprezintă un atu în instanţă. El a mai spus că Elena Udrea nu se aştepta sub nicio formă să fie ridicată de pe stradă, mai ales că în urmă cu câteva luni Alina Bica fusese în audienţă la şeful Interpol Costa Rica, pe care l-a asigurat de colaborarea lor şi a lăsat datele lor de contact. De asemenea, Alexandrov a spus că „acţiunea stradală” a Interpol le-a pus în pericol siguranţa lui şi a fetiţei, care pot deveni „o ţintă” în orice moment, în condiţiile în care presa scrie că Elena Udrea are milioane de euro în conturi.

Într-un interviu difuzat luni seară de Antena 3, Adrian Alexandrov a relatat momentul reţinerii Elenei Udrea.

„Noi eram la o scurtă plimbare prin faţa blocului şi am fost opriţi de patru agenţi - două femei şi doi bărbaţi, care ne-au prezentat legitimaţiile şi s-au prezentat că sunt de la Interpol şi că Elena ar trebui să-i însoţească. Atât eu, cât şi Elena eram panicaţi, pentru că nu ne aşteptam la aşa ceva, plus că, fiind cu copilul pe stradă, care avea atunci doar 10 zile, eu nu m-am gândit decât la ce voi face cu copilul,pentru că ei deja o băgau pe Elena în maşină şi urmau să o ducă la tribunal, ceea ce au şi făcut. Eu am încercat să vorbesc cu ei în engleză, deşi ei vorbeau spaniola, înţelegeau foarte puţin engleza, le-am explicat că copilul trebuie să mănânce în maxim jumătate de oră (...) şi unul din agenţi a spus că îmi va lăsa adresa şi numărul de telefon al şefului lor pentru a reuşi sa merg la tribunal unde au dus-o pe Elena să iau lapte de la ea, ceea ce am şi făcut”, a declarat logodnicul Elenei Udrea.

El a spus că nu înţelege „acţiunea stradală” a Interpol, în condiţiile în care în urmă cu câteva luni fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost în audienţă la şeful Interpol Costa Rica, relatându-i atât situaţia ei, cât şi a Elenei Udrea şi lăsându-i adresele lor.

„În urmă cu câteva luni, Alina Bica a mers în audienţă la şeful Interpol, a vorbit cu el, i-a lăsat toate informaţiile, toate datele de contact şi i-a spus că în cazul în care au nevoie de ea sau de Elena vor merge la Interpol. (...) Din moment ce Alina Bica le-a dat toate informaţiile, atunci de ce era nevoie de această acţiune stradală?”, s-a întrebat Alexandrov.

Adrian Alexandrov a mai spus că tribunalul nu ştia că Elena Udrea are statut provizoriu de refugiat, iar autorităţile nu au ţinut cont de acest lucru, el reclamând că autorităţile din România nu au ataşat la dosarul trimis în Costa Rica pentru extrădarea Elenei Udrea şi carnetul de refugiat al acesteia. El a mai precizat că un avocat va merge marţi la tribunal pentru a prezenta acest document.

De asemenea, logodnicul Elenei Udrea a spus că acţiunea Interpol le-a pus în pericol siguranţa lui şi a fetiţei, care pot deveni o ţintă în orice moment, în condiţiile în care presa scrie că Elena Udrea are milioane de euro în conturi.

„Acţiunea celor de la Interpol le-a expus foarte mult pe Elena Udrea şi Alina Bica. În presă s-a vorbit despre faptul că cele două au averi de milioane de euro, iar acum toată lumea ştie cum arată, unde locuiesc. (...) Gândiţi-vă cât mă mai simt eu în siguranţă. Eu şi mai ales fetiţa putem deveni o ţintă în orice moment”, a mai afirmat logodnicul Elenei Udrea.

Alexandrov a mai spus că se duce zilnic la închisoare pentru a lua lapte pentru copil, dar pe Elena Udrea o poate vizita doar în weekend, sâmbăta sau duminica.

El a mai susţinut că Elena Udrea suferă foarte mult după copil: „Elena suferă foarte mult după copil, pentru că s-a chinuit mult să îl aibă, iar copilul este dependent de mamă şi ea ar trebui să fie lângă el (...) Nu este într-o stare foarte bună (Elena Udrea - n.r.), a fost despărţită de copil”.

El a mai susţinut că Elena Udrea şi Alina Bica stăteau într-un apartament cu trei camere în Costa Rica.

„S-a vorbit mult în România despre faptul că locuiesc într-o vilă luxoasă, într-un complex, cu maşini de lux (...). Vă spun că amândouă locuiesc într-un apartament de trei camere”, a mai spus logodnicul Elenei Udrea.

Potrivit unui document prezentat luni seară de Antena 3, Elena Udrea a solicitat sprijinul Ambasadei României în Mexic pentru a beneficia de un avocat din oficiu.

Logodnicul Elenei Udrea a postat luni pe Facebook o nouă fotografie cu fiica sa, a doua după ce Udrea a fost reţinută de Interpol, alături de comentariul „Dor de mami”.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea şi fosta şefă DIICOT Alina Bica au fost reţinute de Biroul Naţional Interpol din Costa Rica miercuri. Ulterior, Elena Udrea şi Alina Bica au fost arestate preventiv pentru două luni.

Sursa: News.ro

