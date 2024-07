Lumea se topește! Cele mai teribile valuri de căldură din acest secol

Valurile de caniculă nu sunt ceva nou. Le resimțim an de an ca fiind din ce în ce mai greu de suportat, dar astfel de manifestări meterologice extreme au mai existat și în trecut. Nu intrăm într-o polemică de tipul “e vară, evident că e cald, la ce vă așteptați“ vs „vine apocalipsa”. Vă semnalăm doar câteva cazuri din trecutul apropiat, cu totul și cu totul ieșite din comun.

Europa, 2003. Numărul de victime: 70.000

În 2003, Europa a fost martora unui puternic val de căldură, considerat unul dintre cele mai grave valuri de căldură din istoria modernă. Numărul victimelor acestei catastrofe a depășit cifra înfiorătoare de (cel puțin) 70.000 de persoane. Se raportează că acest val a fost unul dintre cele mai fierbinți valuri care au lovit continentul european de cel puțin cinci secole.

Temperaturile din unele regiuni europene au urcat la peste 46°C, acestea fiind niveluri record pentru Europa. Franța a suferit pierderi importante, fiind înregistrate 14.000 de decese.

În Portugalia, numărul deceselor cauzate de caniculă a ajuns la 2.039 de decese. În Țările de Jos, numărul deceselor a ajuns la 1.500 și se raportează că temperaturile au atins niveluri record chiar și noaptea.

Populația nu s-a putut adapta la temperaturile ridicate, iar țările au înregistrat pierderi financiare uriașe de miliarde de dolari.

Din cauza acestei catastrofe, țările menționate mai sus au fost supuse la numeroase cazuri de haos. Întrucât luna august este martora multor sărbători și vacanțe, din cauza numărului mare de victime nu a fost posibilă îngroparea tuturor cadavrelor în timp record. Prin urmare, în Franța, de exemplu, a fost folosit un depozit frigorific din afara Parisului pentru a depozita cadavrele.

Consecințele acestei situații tragice s-au extins până către mijlocul lunii septembrie, scrie Arabiaweather.

Rusia, 2010. Numărul de victime: 56.000 de persoane

În 2010, Rusia s-a confruntat cu un val de căldură sever, cu temperaturi care au atins 40 de grade Celsius și chiar mai mult. Acest val a fost unul dintre cele mai grave valuri de căldură care au lovit regiunea, iar locuitorii nu se așteptau la o temperatură atât de ridicată.

Creșterea bruscă a temperaturii a provocat distrugerea unor culturi agricole și a întregului stoc, iar pădurile au fost, de asemenea, afectate de acest val de căldură. Inhalarea fumului din incendiile provocate de căldura intensă a fost, de asemenea, o cauză majoră a unui număr mare de victime.

Autoritățile din Rusia și din țările nord-europene au luat măsuri de precauție în așteptarea unor valuri de căldură similare în viitor.

Guvernul a avut grijă să ofere cetățenilor instrucțiuni și avertismente cu privire la modul de comportare în caz de căldură extremă. Au fost furnizate resurse suplimentare pentru îngrijirea sănătății și pentru situații de urgență, iar eforturile au fost intensificate pentru a asigura disponibilitatea apei curate și a locurilor umbrite pentru cetățeni în timpul perioadei caniculare.

Proiecțiile indică faptul că schimbările climatice în curs pot face ca valurile de căldură extremă să fie mai frecvente și mai intense în viitor. Prin urmare, avertizările timpurii și măsurile preventive devin necesare pentru a face față acestor fenomene naturale devastatoare.

India, 2015. Numărul de victime: 2.500 de persoane

În aprilie și mai 2015, India s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave valuri de căldură din istorie. În timpul acelui val de căldură, aproximativ 1.118 persoane au murit, potrivit statisticilor.

Până la 29 mai, numărul deceselor crescuse la aproximativ 1.700 de morți. Departamentul de Meteorologie din India a anunțat că temperatura a ajuns la 45 de grade Celsius.

Andhra Pradesh a fost una dintre regiunile cele mai afectate de valul de căldură, 551 de persoane decedând ca urmare a creșterii bruște și persistente a temperaturii, care a atins în zonă 47 de grade Celsius.

În total, acest val canicular a provocat moartea a cel puțin 2.500 de persoane.



Pakistan, 2015. Numărul de victime: 2.000 de persoane

În iunie 2015, Pakistanul s-a confruntat cu una dintre cele mai grave valuri de căldură din istoria sa. Temperaturile au crescut devastator, provocând aproximativ 1.300 de decese până la 27 iunie. Multe regiuni au fost afectate, inclusiv Sindh, Balochistan și sudul Punjab.

La 23 iunie, numărul deceselor a crescut la 7.700 numai în cea mai mare parte a regiunii Karachi. Trebuie menționat faptul că acest val de căldură a coincis cu luna Ramadanului. În plus față de bilanțul uman ridicat, țara s-a confruntat cu întreruperi constante de energie electrică.

India, 2002. Numărul de victime: 1.200 de persoane

Un val de căldură sever a lovit India. Acest val a provocat pierderi omenești și a adus importante pagube economice. Potrivit statisticilor, numărul deceselor ca urmare a acestui val s-a ridicat la aproximativ 1.200 de persoane.

