Mai multe documente arată că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Cum a murit de fapt liderul opoziției ruse

Mai multe documente oficiale obținute de publicația The Insider confirmă că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Este vorba despre sute de documente legate de moartea liderului opoziției ruse, în colonia Polar Wolf din nordul îndepărtat al Rusiei, pe 16 februarie 2024. Oficial, moartea lui Navalnîi a fost atribuită unor cauze naturale, iar Comisia de investigație a Rusiei a declarat în iulie că acest caz „nu are natură penală”. Acum însă, conținutul documentelor obținute de sursa citată demonstrează că autoritățile ruse au eliminat în mod constant referințele legate de simptomele prezentate de Navalnîi. După cum confirmă experții medicali, semnele indicate de acesta arată în mod clar că a fost otrăvit.

Dosarele au două versiuni ale unui document semnat de anchetatorul rus Alexander Varapaev. Documentul în cauză se referă la decizia Comitetului de anchetă al Rusiei de a nu deschide un dosar penal în legătură cu moartea, pe 16 februarie 2024, a lui Alexei Navalnîi, într-o închisoare rusească din nordul îndepărtat al Rusiei. O versiune timpurie a deciziei lui Varapaev descrie simptomele lui Navalny după cum urmează:

„La data de 16.02.2024, condamnatul A.A. Navalny a simțit o deteriorare bruscă a stării sale de sănătate în timp ce se afla în curtea de exerciții (...) , despre care l-a informat pe ofițerul de serviciu al instituției, care l-a scos pe acesta din urmă din incinta exercițiului. (...) A.A. Navalny s-a întins pe podea și a început să se plângă de dureri ascuțite în zona abdominală, a început ejecția reflexă a conținutului stomacului, a avut convulsii și și-a pierdut cunoștința, ceea ce a fost raportat imediat personalului medical al unității de corecție”, asta arată prima versiune a deciziei.

Dovezi clare în documentele obținute de publicația The Insider

Versiunea redactată a deciziei arată că simptomele descrise de anchetatorul rus Alexander Varapaev sunt în concordanță cu cele la care s-ar fi așteptat dacă Navalny ar fi fost otrăvit. Cu toate acestea, într-o versiune ulterioară (și finală) a aceleiași decizii, toate mențiunile despre dureri abdominale, vărsături și convulsii au fost eliminate.

Obiecte confiscate de la locul morții lui Navalnîi

Sursa citată a mai public un alt document important, un inventar al „obiectelor confiscate” luate de la locul morții lui Navalnîi. Lista include „probe de vărsături”, despre care documentul indică că au fost trimise spre examinare. Cu toate acestea, nici probele examinării și nici vărsăturile lui Navalnîi nu au fost raportate oficial.

Documentele confirmă cuvintele soției lui Navalnîi, care a afirmat că „în ultimele minute, înainte de moartea sa, s-a plâns de dureri acute în stomac”. Cu toate acestea, concluzia oficială la care au ajuns autoritățile ruse a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale și că incidentul „nu are natură penală”.

Aleksei Navalnîi, otrăvit de mai multe ori de ruși

Data de 16 februarie 2024 nu a fost singura când Navalnîi a suferit o urgență medicală ca urmare a încercărilor deliberate ale statului rus de a-l ucide, mai scrie sursa citată. Nu a fost nici prima dată când explicația oficială dată de oficialii ruși s-a îndepărtat de faptele medicale stabilite. În august 2020, agenții FSB ruși l-au otrăvit pe Navalny folosind o variantă a Novichok, un grup de substanțe chimice care acționează ca agenți nervoși, concepute pentru a fi folosite ca arme de război chimic.

The Insider arată că simptomele lui Navalnîi au fost atât de severe încât avionul a aterizat de urgență la Omsk, unde profesioniștii medicali, probabil, i-au salvat viața lui Navalnîi, tratându-l cu antidotul chimic, agentul nervos Atropină. Cu toate acestea, versiunea oficială publicată pentru a explica debutul simptomelor lui Navalnîi în avion a fost că pacientul suferea pur și simplu de rezultatele unor „niveluri scăzute de zahăr din sânge”.

Alte dovezi, deși indirecte, ale utilizării unei substanțe otrăvitoare asupra lui Navalnîi pot fi observate în reticența autorităților de a elibera corpul acestuia pentru câteva zile după moartea acestuia, împreună cu refuzul acestora de a permite o autopsie.

Cauza oficială a morții lui Aleksei Navalnîi

În august în acest an, la șase luni de la moartea politicianului rus de opoziție Alexei Navalnîi într-o închisoare din Siberia, autoritățile ruse au concluzionat în mod oficial că nu a existat nimic suspect, scrie POLITICO.

O scrisoare oficială din partea comitetului de anchetă pentru districtul autonom Iamalo-Nenets, regiunea în care se află închisoarea, afirmă că moartea lui Navalnîi "nu a fost de natură criminală" și a survenit din cauza "bolilor combinate". Acesta a furnizat o listă de afecțiuni, inclusiv hepatită și pancreatită. Combinate cu aritmia (bătaie neregulată a inimii), acestea au cauzat moartea sa subită, se arată în scrisoare. Documentul a reluat, de asemenea, o versiune anterioară a evenimentelor prezentată de autorități, conform căreia lui Navalnîi i s-a făcut rău în timpul unei plimbări, iar medicii chemați la fața locului au încercat să îl ajute, fără succes.

Peste 100 de persoane au fost arestate în Rusia în timpul funeraliilor lui Aleksei Navalnîi

Peste o sută de persoane au fost reţinute în toată Rusia în timpul funeraliilor liderului opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, care a fost înmormântat vineri la Moscova, pe fondul unor măsuri stricte de securitate, scrie EFE, preluat de News.ro. Deşi înmormântarea a avut loc la Moscova, cel mai mare număr de arestări a avut loc în oraşele siberiene Novosibirsk şi Omsk, unde până la 35 de persoane au fost trimise la secţiile de Poliţie, potrivit organizaţiei OVD-Info, care monitorizează drepturile deţinuţilor.

La Moscova, 14 persoane au fost arestate, în timp ce în capitala Uralilor, Ekaterinburg, considerat cel mai liberal oraş din ţară, au fost arestate în jur de zece persoane. Funeraliile de la Moscova s-au petrecut fără incidente, atât în jurul bisericii Mariino unde a fost instalată capela funerară, cât şi în cimitirul Borisovo unde a fost înmormântat liderul opoziţiei.

Editor : Iulia Bălăianu