Israelul acuză jurnaliști din Gaza că ar fi știut de masacrul Hamas și întreabă publicațiile cum au ajuns ei să facă fotografii

Fotoreporteri afiliați unor importante publicații internaționale precum The New York Times, AP, Reuters și CNN sunt acuzați că s-au alăturat teroriștilor Hamas în atacurile de pe 7 octombrie pentru a fotografia și documenta masacrul din Israel, relatează HonestReporting. Organizația, care se ocupă cu expunerea dezinformărilor care vizează Israelul în mass-media străine, susține că publicațiile pentru care lucrau ar trebui să afle cum au ajuns jurnaliștii lor la locul evenimentelor atât de repede, dacă știau în prealabil ce avea să se întâmple, dacă aveau aprobarea să intre în Israel alături de Hamas și dacă și-au informat editorii că îi însoțeau pe teroriști să comită atacuri. Biroul de presă al Premierului Israelului a cerut clarificări publicațiilor internaționale care aveau la momentul atacului angajați acei fotoreporteri, iar Departamentul Național de Diplomație Publică din cadrul Cancelariei Premierului a declarat că "acești jurnaliști au fost complici la crime împotriva umanității, iar acțiunile lor au fost contrare eticii profesionale", transmite JPost.

"Asociația de Presă Străină este extrem de îngrijorată de faptul că recentele declarații ale Guvernului israelian pot încuraja incitarea la violență împotriva jurnaliștilor care documentează războiul. Asociația Presei Străine are încredere deplină în investigațiile de presă", a transmis într-un comunicat, Asociația de Presă Străină din Israel, care reprezintă jurnaliștii publicațiilor internaționale care transmit din Israel.

Cum au răspuns publicațiile internaționale

Associated Press (AP) a declarat că publicația nu știa că va avea loc un atac pe 7 octombrie. Nicole Meyer, purtătorul de cuvânt al AP a precizat că "Rolul AP este de a transmite știri și imagini de la evenimente din întreaga lume, în orice moment, chiar dacă acestea sunt teribile și implică victime. AP folosește fotografii de la freelanceri de peste tot, inclusiv din Gaza".

Un jurnalist independent afiliat CNN a transmis imagini cu infiltrarea Hamas

Potrivit anchetei HonestReporting, fotoreporterii au documentat îndeaproape răpirea de civili și soldați, un atac asupra unui rezervor și linșajul unui soldat al IDF.

Mai mult, un jurnalist independent afiliat CNN a transmis imagini cu un rezervor în flăcări și i-a însoțit pe teroriști în Gaza. În urma acuzațiilor, CNN a precizat că, la 7 octombrie, Hassan Eslaiah nu era angajat al CNN și că niciuna dintre imaginile sale din acea zi nu a fost folosită de CNN. El a fost angajat pentru prima dată de CNN pe 10 octombrie.

New York Times neagă acuzațiile

"Acuzația că cineva de la The New York Times ar fi cunoscut în prealabil ceva despre atacurile Hamas sau că ar fi însoțit teroriștii Hamas în timpul atacurilor este falsă și scandaloasă. Este nesăbuit să faci astfel de acuzații, punându-i în pericol pe jurnaliștii noștri de pe teren din Israel și Gaza", a transmis The New York Times.

"Honest Reporting a lansat acuzații neclare cu privire la mai mulți fotoreporteri independenți care lucrează în Gaza, inclusiv Yousef Masoud. Deși Yousef nu lucra pentru The Times în ziua atacului, el a făcut de atunci o muncă importantă pentru noi. Nu există nicio dovadă în sprijinul insinuărilor Honest Reporting. Examinarea muncii sale arată că el făcea ceea ce fac întotdeauna fotoreporterii în timpul evenimentelor de știri majore, documentând tragedia pe măsură ce se desfășura", a mai transmis publicația.

Clubul de Presă din Ierusalim ridică problema "complicității" la crimele comise de Hamas

"Dacă într-adevăr reprezentanții agențiilor de știri și ai principalelor televiziuni au știut în prealabil de masacru, acest lucru ridică îngrijorări cu privire la complicitatea la o infracțiune. Ancheta ridică întrebări etice dificile, nu numai cu privire la comportamentul celor de pe teren, ci și al conducerilor televiziunilor și agențiilor de știri. Întrebarea este dacă aceștia știau despre intenția Hamas și totuși au dat aprobarea tacită", se întreabă Clubul de Presă din Ierusalim

Direcția Națională de Diplomație Publică din cadrul Cancelariei Primului Ministru a declarat că " privește cu maximă îngrijorare situația în care fotoreporteri care lucrează cu mass-media internaționale s-au alăturat la mediatizarea actelor brutale de crimă săvârșite de teroriștii Hamas pe 7 octombrie în comunitățile adiacente Fâșiei Gaza.

"Acești jurnaliști au fost complici la crime împotriva umanității; acțiunile lor au fost contrare eticii profesionale", a precizat Direcția.

" În cursul nopții, Biroul de presă a trimis o scrisoare companiilor media care i-au angajat pe acești fotografi și a cerut clarificări în această privință. Direcția Națională de Diplomație Publică cere să se ia măsuri imediate".

Ministrul Comunicațiilor, Dr. Shlomo Karhi, a contactat joi CNN, Reuters, The New York Times și AP, în lumina acestui raport, spunând: "Gravitatea situației cere un răspuns rapid și amănunțit. A sosit momentul ca oamenii, jurnaliștii, instituțiile, sindicatele și organizațiile din întreaga lume să facă o alegere clară. Trebuie să decidem dacă ne poziționăm de partea vieții și a binelui sau de partea terorismului devastator, a inumanității și a răului."

Reuters neagă că ar fi știut despre atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului

Reuters a negat joi orice suspiciune că ar fi cunoscut în prealabil ceva despre atacul din 7 octombrie al Hamas asupra civililor și soldaților israelieni, potrivit unui comunicat în care răspunde la raportul HonestReporting.

"Cunoaștem raportul HonestReporting și acuzațiile aduse împotriva a doi fotografi independenți care au contribuit la acoperirea de către Reuters a atacului din octombrie", a declarat Reuters.

"Reuters neagă categoric că ar fi avut cunoștință în prealabil de atac sau că am fi încorporat jurnaliști cu Hamas pe 7 octombrie", a precizat agenția de presă.

"Reuters a achiziționat fotografii de la doi fotografi independenți din Gaza care se aflau la graniță în dimineața zilei de 7 octombrie, cu care nu a avut relații profesionale anterioare. Fotografiile publicate de Reuters au fost realizate la două ore după ce Hamas a lansat rachete în sudul Israelului și la mai mult de 45 de minute după ce Israelul a declarat că oamenii înarmați au trecut granița. Jurnaliștii din stafful Reuters nu se aflau pe teren în locațiile la care se face referire în articolul HonestReporting", a dat asigurări agenția.

