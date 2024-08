Apar informații noi în cazul lui Ioan Pintaru, românul care a înjunghiat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, o fetiță de 11 ani în centrul Londrei. Mama bărbatului spune că a anunțat autoritățile din România cu mai multe săptămâni înainte de tragicul eveniment că Ioan Pintaru suferă de depresie severă și ar avea episoade psihotice.

Femeia a declarat pentru Digi24.ro că a informat Consulatul României la Londra, Ambasada României în Marea Britanie și Poliția Orașului Pucioasa.

„Am dat de trei săptămâni un semnal de alarmă, dar nu m-a ajutat nimeni. Am sunat la Consulat, mi s-a spus să sun la 112, de acolo au spus că trebuie să le dau o adresă unde locuiește, altfel nu mă pot ajuta. M-au tratat toate organele competente cu superficialitate”, a spus femeia, într-o discuție cu un reporter Digi24.ro.

Am încercat să confirmăm această informație și să aflăm ce au făcut autoritățile române în acest caz, însă Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Ambasada României în Marea Britanie și Serviciul de Telecomunicații Speciale nu au răspuns, încă, la solicitările transmise de Digi24.ro în urmă cu o săptămână.

Mama lui Ioan Pintaru a dat și un interviu tabloidului britanic Daily Mail, în care a povestit că bărbatul nu avea o viață socială activă și că în mai a fost nevoit să se întoarcă în Anglia pentru a-și căuta de lucru.

Psiholog: „Depresia severă te deconectează de realitate”

Psihologul Radu Leca a explicat, pentru Digi24.ro, ce presupune depresia severă și prin ce trece un om când se confruntă cu această afecțiune psihică.

„Depresia severă te deconectează de realitate. Odată cu apariția episodului psihotic, bolnavul nu poate face distincția între realitate, reprezentată de bine și de rău, și propria imaginație, cu sau fără logică. În conformitate cu ideea că imaginația unui om nu are limite, pacientul diagnosticat cu depresie psihotică poate realiza gesturi extreme, inclusiv atacarea altor persoane. La întrebarea de ce ai făcut asta, subiectul nu poate să ofere o explicație logică, din simplul fapt că nu este prezent în realitate”, a explicat psihologul Radu Leca.

Scene șocante în centrul Londrei

În urmă cu aproape două săptămâni, Ioan Pintaru a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Leicester Square, în centrul Londrei. Fata a fost grav rănită, dar rănile nu i-au pus viața în pericol, potrivit autorităților britanice.

Procurorii susțin că atacul a fost unul „la întâmplare” și l-au acuzat pe Pintaru de tentativă de omor și deținerea unui obiect tăios. Următoarea audiere are loc pe 10 septembrie.

Panțîru a fost oprit de un angajat al unui centru comercial, care l-a imobilizat pe acesta. Abdullah, în vârstă de 29 de ani, a descris scena terifiantă pentru BBC:

„Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. Am sărit pe el și l-am apucat de mână, l-am pus la podea și am îndepărtat cuțitul de lângă e (...) Nu am avut timp de gândire, pur și simplu am acționat”, a spus Abdullah.