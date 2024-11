Opt mașini parcate au fost vandalizate pe o stradă din Constanța. Proprietarii au descoperit pagubele în dimineața zilei de 22 noiembrie și au sunat la 112. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În dimineața zilei de 22 noiembrie, locuitorii din zona bulevardului Tomis din Constanța au observat că mașinile lor au fost vandalizate, cel mai probabil seara trecută. Ei au sunat imediat la 112 și au semnalat incidentul polițiștilor, care au început o anchetă.

„De dimineață am sesizat că ni s-au tăiat cauciucurile. Un tip înalt, am observat pe camerele de supraveghere, pare că era sub influența băuturilor alcoolice”, a declarat unul dintre păgubiți.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, cu scopul de a identifica persoanele bănuite de comiterea faptelor și de a lua măsurile legale ce se impun.

