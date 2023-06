Medvedev amenință din nou: Moscova are de acum mâinile libere pentru a distruge cablurile de comunicaţii subacvatice ale inamicilor

Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri că nu mai există "limite morale" care să împiedice Moscova să distrugă cablurile de comunicaţii subacvatice ale inamicilor săi, dat fiind ceea ce el a calificat drept complicitatea occidentală în exploziile de la gazoductul Nord Stream pe sub Marea Baltică, relatează Reuters.

O scădere bruscă de presiune în ambele conducte a fost înregistrată în 26 septembrie trecut, iar seismologii au detectat explozii, ceea ce a dat naştere la un val de speculaţii despre sabotarea unuia dintre cele mai importante coridoare energetice ale Rusiei.

Încă nu este clar ce s-a întâmplat exact, guvernele occidentale negând orice implicare în incident. Unii oficiali americani şi europeni au sugerat iniţial că Rusia ar fi de vină pentru aruncarea în aer a propriei sale conducte, o interpretare respinsă ca "idioată" de către Vladimir Putin.

În ultimele luni, o serie de ziare americane, între care The Washington Post, The New York Times şi The Wall Street Journal au relatat că Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) ştia de un complot ucrainean de a ataca gazoductele Nord Stream. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat că Ucraina s-ar afla în spatele exploziilor, notează Agerpres.

"Dacă pornim de la complicitatea dovedită a ţărilor occidentale în aruncarea în aer a Nord Stream, atunci nu mai avem constrângeri - nici măcar morale - care să ne împiedice să distrugem comunicaţiile prin cablu ale duşmanilor noştri de pe fundul oceanului", a declarat Medvedev, fost preşedinte al Rusiei între 2008 şi 2012, pe contul său de Telegram.

Cablurile subacvatice, care traversează oceanele lumii, au devenit arterele comunicaţiilor globale. Importanţa lor a făcut ca acestea să fie în centrul unei concurenţe geopolitice în creştere între China şi Rusia, pe de o parte, şi SUA şi aliaţii lor occidentali, pe de altă parte.

Rusia a declarat în repetate rânduri că Occidentul - şi în special SUA şi Marea Britanie - se află în spatele exploziilor de la Nord Stream, cerând o anchetă internaţională cu privire la avarierea celor două conducte Nord Stream, un proiect conceput de Kremlin pentru a ocoli Ucraina în exportul său de gaze pe sub Marea Baltică direct în Europa de Vest.

