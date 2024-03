Metsola: Când am dat paşaportul la sosirea în țară, mi-am amintit că e o frustrare prin care fiecare român trece. E discriminare

Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat că, la sosirea în România, a dat paşaportul pentru control, simţind o frustrare prin care trece fiecare român, deoarece ţara noastră nu este în Schengen. Metsola susţine că este o discriminare, iar România a fost ţinută ostatic timp de mulţi ani.

Roberta Metsola a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, ce poate face România pentru a intra în Schengen.

“În primul rând, împărtăşesc această frustrare. Am aterizat aseară târziu şi, când am dat paşaportul la sosire, mi-am amintit că aceasta este o preocupare şi o frustrare prin care fiecare cetăţean român, în fiecare zi, trebuie să treacă. Este o discriminare, dacă pot să o spun foarte direct, după atâţia ani de la aderarea din 2007. Din 2011, instituţiile, inclusiv Parlamentul European, au stabilit că România a îndeplinit toate condiţiile şi atunci, aş putea spune, această ţară a fost ţinută ostatică timp de mulţi, mulţi ani până când sperăm că vom începe să vedem următorul pas, la sfârşitul acestei luni, pe 31 martie, cu ceea ce revine de drept ţărilor dumneavoastră. Mesajul meu pentru cetăţenii români este acesta: noi am fost alături de voi, ca Parlament European, încă de la început, vom continua să cerem accesul deplin la ceea ce vă este de drept. Pentru că dacă nu aveţi acces deplin la ceea ce este dreptul vostru, Uniunea Europeană nu îşi face treaba suficient de bine”, a declarat Roberta Metsola, potrivit News.ro.

Ea a fost întrebată dacă este posibil să convingă Austria în aceste zile la congresul PPE de la Bucureşti.

“Sunt foarte încrezătoare, să spunem prudent de încrezătoare că am ajuns în sfârşit în acel punct în care toate ţările vor spune da României şi Bulgariei. Am încredere în preşedinţia belgiană care se ocupă în prezent de negocieri. De aceea este bine că suntem cu toţii la Bucureşti împreună pentru a discuta despre ceea ce contează pentru cetăţenii noştri. Ideea este să nu vorbim de la Bruxelles despre ceea ce este important la Bucureşti, ci este important să vorbim la Bucureşti ce este important pentru toţi românii”, a explicat preşedintele Parlamentului European.

