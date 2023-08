„Mizerie, gândaci și hoți”. Studenții Universității din București se plâng de condițiile din cămine

Studenții Universității din București se plâng de probleme legate de igienă și de siguranță în cămine. Doi tineri au fost victimele unui furt și au rămas fără 10.000 de lei, săptămâna trecută.

Viața în cămin este întotdeauna o provocare pentru studenții români. Mizeria, gândacii și hoții nu lipsesc nici în vacanță, când au rămas în camere doar tinerii care au locuri de muncă.

Francisc se obișnuise cu neplăcerile vieții de student într-un cămin de stat, dar nu și cu gândul că oricând cineva ar putea intra peste el.

Francisc: „Când am revenit în cameră am găsit camera răvășită și obiectele noaste furate. Se pare că hoțul a intrat pe geam pe sub grilajul slăbit pe care îl are acest cămin.”

Asociația Studenților a făcut o petiție către conducere.

După acest furt care i-a lăsat pe Francisc și prietena lui fără vreo 10.000 de lei, Asociația Studenților a făcut o petiție către conducere.

Alin George Bașa, director executiv: „Un furt nu este normal într-un loc în care ar trebui să fie paza proximă, și pe lângă chestiile acestea securitatea pe care am menționat-o anterior, igiena care lasă de dorit în spațiile private ale căminului, de la igrasie la mucegai, prietenii noștri gândacii și lista poate continua.”

Studenții spun că pentru ei nu este nimic nou.

Teodor Dumitru, student: „Siguranța este și nu este în acest cămin. Sunt zile în care paznicul ne cere legitimația la intrare, sunt zile în care ușile sunt deschise și poate intra oricine. Iarna aceasta am avut un boschetare care a dormit două săptămâni pe calorifer pe etaj.”

Soluții s-au găsit imediat după furt.

A fost nevoie de un incident pentru ca primele măsuri de siguranță să fie luate. Peste noapte a apărut o bucată nouă de gard care să împrejmuiască zona căminelor din Grozăvești și astfel să nu mai poată intra oricine.

Poliția îl caută pe cel care i-a lăsat pe studenți fără laptopuri și alte bunuri personale, dar susține că până acum n-au mai fost probleme.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „De la începutul anului curent și până în prezent, nu a fost înregistrată nicio faptă de furt din campusul respectiv, cu excepția celei menționate anterior.”

Universitatea București a comunicat că în urma incidentului a luat mai multe măsuri, printre care să înlocuiască personalul de pază de la căminele C și D și să blocheze căile de acces. Prețurile în cămine pleacă de la 180 de lei și pot ajunge până la 350 pe lună.

