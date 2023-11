Primii români care au plecat din Fâșia Gaza au ajuns în țară. Au trecut prin controale dure de securitate, au călătorit 6 ore cu mașinile prin deșert și apoi alte 3 ore cu o cursă specială TAROM și cu un avion militar Hercules. Pe pistă au avut loc momente emoționante, în care repatriații și-au întâlnit rudele care i-au așteptat cu nerăbdare acasă.

Femeie: "Copiii mor pe străzi, nimeni nu se uită la ei, bătrânii mor, nimeni nu se uită la ei, totul e închis pentru ei. Mulțumesc statului român care m-a ajutat foarte mult, doamnei Carmen care m-a ajutat și ambasadei din Egipt care a fost extraordinar de bună cu noi. Am rude foarte multe care au rămas acolo, mama, frate, surori, am plecat și i-am lăsat, nu știu ce se întâmplă cu ei, telefon nu, net nu, nimic nu este."

Reporter: Nu mai puteți lua legătura cu ei?

Femeie: "Nu, de când am plecat nu am mai vorbit cu nimeni, nici cu mama, nici cu fratele, nu știu ce se întâmplă cu ei. Fug din casă în casă, de la spital la spital ca să nu îi omoare. Medicamente au lipsit, nu am găsit, că nu exista farmacii, ca farmaciile toate sunt dărâmate."

129 de cetățeni români și cetățeni din Republica Moldova au sosit cu un avion împreună cu premierul Marcel Ciolacu și ministrul de externe Luminița Odobescu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Deschide galeria foto

Bărbat: "Să îți vezi după atâta timp părinții după un pericol atât de imens e mare lucru."

Reporter: Pentru dumneavoastră cum este să vă vedeți fiul după atâta timp?

Femeie: "Sunt cea mai fericită să îl văd, să știi."

Bărbat: "E de nedescris. E cel mai frumos moment din viețile noastre."

Bărbat: "Acum îi luăm acasă, o să fie prima seară în care o să doarmă sub o plapumă și o să mănânce o masă caldă. O masă caldă nu au mai mâncat de 30 de zile."

Bărbat: "De 40 de zile nu am dormit deloc, la fiecare 15 minute dădeau bombardament și nu dormeam deloc, baie nu făceam, nu era pâine, nu era apă, nu era nimic. Și chiar în Rafa unde se zice că nu sunt bombardamente, au bombardat, nu au lăsat nicio zonă nebombardată."

Au fost îmbrățișări și multe lacrimi, înainte ca oamenii scăpați din infernul Fîșiei Gaza să urce în autocare și chiar ambulanțe. Pentru că prima grijă a autorităților a fost să le verifice starea de sănătate. A urmat un interviu de securitate, obligatoriu pentru românii care vin din zone de conflict.

Simona Bacher - mama unei românce din Gaza: "Într-o zi când au fost bombardamente în Serat, am sunat-o pe fata mea de 90 de ori. A fost foarte greu, cumplit și parcă am avut o presimțire că era bombardament chiar lângă ea pentru că mi-a trimis un video și zice: uite, mama de la geam ce se vede. Zic: a, păi, bine că tu ești ok. Am încercat să fiu puternică, am trecut prin 4 războaie."

Primii români evacuați din Fîșia Gaza, după ce au cerut ajutorul statului, au fost însoțiți pe drumul spre țară de premier. Marcel Ciolacu a mers în Egipt special ca să fie alături de aceștia.

Marcel Ciolacu: "Au fost recuperați 129 de români atât români cu cetățenie română, cât și români din Republica Moldova."

Fiecare familie, avem familii din Timișoara, Iași Dolj, Suceava, Bacău, fiecare are povestea ei. Mulți erau fericiți că merg la bunici acasă la Bacău sau la Suceava. Este o acțiune care va continua și în zilele următoare până când ajung la familiile lor,

Luminița Odobescu, ministrul de Externe: "Suntem foarte emoționați și fericiți . Am văzut mama cu copii și suntem foarte motivați ca să evacuăm toți cetățenii români care au solicitat acest lucru."







Editor : G.M.