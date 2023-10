Motivarea instanței în cazul Mario Iorgulescu: Şoferul ucis consumase şi el cocaină, dar asta nu îl exonerează pe fiul şefului LPF

Şoferul care a murit în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu consumase şi el cocaină înainte de a se urca la volan, însă acest lucru nu îl exonerează de răspundere pe fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Curtea de Apel Bucureşti a dat publicităţii motivarea deciziei prin care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu - preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat definitiv miercuri la 13 ani şi 8 luni închisoare, pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor (cocaină), în legătură cu accidentul auto provocat în anul 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

Judecătorii susţin că şi victima consumase cocaină înainte de a se urca la volan, însă acest lucru nu a influenţat producerea accidentului şi nu constituie un motiv pentru care Mario Iorgulescu să nu fie tras la răspundere.

În timpul procesului, avocaţii lui Mario Iorgulescu au susţinut că tânărul de 24 de ani a consumat la rândul său cocaină şi, ca atare, i se poate reţine o vină în producerea accidentului rutier.

Ei au invocat în acest sens documente de la INML: "Din raportul medico-legal de necropsie emis de Institutul Naţional de Medicină Legală Bucureşti, au rezultat următoarele aspecte: 'Moartea lui (...) în vârstă de 24 de ani a fost violentă. Ea s-a produs prin hemoragie internă ca urmare a rupturilor de organe şi de vase mari - în cadrul unui politraumatism în care s-au mai constatat leziuni traumatice elementare, fracturi de bazin şi membre inferioare, multiple fracturi costale pe mai multe planuri, toate cu infiltrat sanguin în focar. Leziunile traumatice s-au putut produce la data de 08.09.2019 prin lovire de corpuri dure şi prin lovire de corp/plan dur, posibil în circumstanţele unui accident rutier; între acestea şi deces există legătură directă necondiţionată de cauzalitate. Sângele recoltat aparţine grupului A, Rh (+). Examenul toxicologic (BA nr.983/14.01.2020) a pus în evidenţă benzoilecgonină 0,131 ľg/ml. Moartea datează din 08.09.2019". S-a menţionat faptul că benzoilecgonină este principalul metabolit al cocainei şi se formează în ficat prin metabolismul cocainei, ambii conducători auto implicaţi în evenimentul rutier fiind aşadar sub influenţa cocainei".

Judecătorii au respins teza avocaţilor, arătând că tânărul de 24 de ani circula corect cu maşina pe banda sa şi oricum nu ar fi putut evita accidentul, având în vedere viteza foarte mare, de 143 km/h, cu care se deplasa autoturismul condus de Mario Iorgulescu, acesta apăsând pedala de acceleraţie în proporţie de 100% la momentul impactului.

"Cu toate acestea, deşi a reţinut în considerentele anterioare că victima era sub influenţa cocainei, instanţa de fond a reţinut că această împrejurare putea atrage cel mult sancţionarea victimei pentru infracţiunea prevăzută în art.336 alin. (2) din Codul penal, dacă victima supravieţuia, şi nicidecum vreo culpă în producerea evenimentului rutier. Indiferent de faptul că s-ar fi aflat sau nu sub influenţa cocainei, nimic din ceea ce a făcut premergător victima nu l-a incomodat pe inculpat. Victima circula pe banda sa, pe sensul său de mers, inculpatul fiind cel care a intrat parţial pe contrasens şi ulterior în coliziune cu autovehiculul victimei. Ar fi fost relevant acest aspect doar în ipoteza în care victima ar fi putut evita evenimentul rutier şi, cu toate acestea nu a făcut-o din lipsă de reacţie din cauza modificărilor fizice, psihice şi comportamentale cauzate de consumul de droguri. Raportat însă la viteza de deplasare a celuilalt conducător auto şi timpul extrem de scurt pe care l-a avut pentru o eventuală reacţie (0,45 secunde conform raportului experţilor criminalişti), dintre momentul intrării pe contrasens şi momentul impactului, nu exista nicio posibilitate de evitare a coliziunii de către nicio persoană, aflată sau nu sub influenţa drogurilor", spun magistraţii.

Documentele de la dosar atestă faptul că Mario Iorgulescu consumase o mare cantitate de alcool şi se afla sub influenţa drogurilor.

"Potrivit datelor înscrise în buletinul de analiză toxicologică, la data de 08.09.2019, inculpatul Iorgulescu Mario avea o concentraţie de 1,96 g/l alcool pur în sânge la ora 5.06 şi o concentraţie de 1,76 g/l alcool pur în sânge la ora 6.06. De asemenea, mostra de urină recoltată la data de 08.09.2019, ora 5.42, testată cu metoda testului imunologic rapid, a furnizat rezultatul "pozitiv pentru cocaină". Buletinul de analiză toxicologică a fost completat la data de 13.09.2019 cu rezultatul analizei prezenţei/absenţei în organism a substanţelor psihoactive prin metoda GCMS a mostrei de sânge, rezultând benzoilecgonină 0,013 ľg/ml (în mostra de sânge). De asemenea, conform completării buletinului de analiză toxicologică, în mostra de urină s-au pus în evidenţă cocaină şi metabolit; diclofenac (metaboliţi); fentanil. Totodată, prin raportul de expertiză medico-legală emis de INML, medicul legist a concluzionat următoarele: dacă se ţine seama de timpii de înjumătăţire a cocainei (0,7-1,5 ore) şi a benzoilecgoninei (2,57-5,10 ore), se poate aprecia că pe parcursul intervalului orar 02:50-03:03, în data de 08.09.2019, inculpatul se afla sub influenţa substanţelor psihoactive de tipul cocainei, influenţă accentuată şi favorizată de alcoolemia asociată şi capabilă să modifice în sens nefavorabil capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice", se arată în motivarea instanţei.

Mario Iorgulescu se află internat într-o clinică privată din Italia, părinţii săi reuşind să-l scoată din ţară cu un avion privat, imediat după accident. El nu a fost audiat de către procurori sau magistraţi, în timpul urmăririi penale sau desfăşurării procesului în instanţă.

