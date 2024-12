Motivele pentru care cererea lui Potra pentru permis de port-armă a fost respinsă și de polițiști, și de judecători

Horațiu Potra, mercenarul apropiat de Călin Georgescu, a încercat să obțină permis de port-armă, însă. rând pe rând, și polițiștii și judecătorii au refuzat această solicitare. Motivul: este considerat un pericol public.

Potra a depus o cerere pentru eliberarea permisului de port-armă anul trecut, însă polițiștii de la Inspectoratul Județean din Sibiu i-au refuzat această cerere. Potra a încercat să obțină o victorie în instanță și le-a cerut judecători lor să anuleze această decizie dată de de ofițeri, însă nici aici nu a avut câștig de de cauză.

Tribunalul Sibiu a decis ca bărbatul să nu primească permisul de port-armă, iar judecătorii au adus și câteva argumente în motivarea deciziei. Au spus că Horațiu Potra a mai avut probleme cu legea și este considerat periculos.

În al doilea rând, magistrații au menționat că Horațiu Potra are legături cu oameni care comit infracțiuni și că acele persoane ar putea să creeze haos în spațiul public. Decizia a fost definitivă.

Chiar dacă nu a primit permis de port-armă, duminica trecută, atunci când a fost tras pe dreapta de către polițiști, avea în mașină un pistol de airsoft. Conform legii, nu avea voie să îl dețină.

Acum, Potra se află sub control judiciar, ceea ce înseamnă că nu are voie să părăsească județul Sibiu, nu are voie să dețină arme și nu are voie să participe la proteste.

