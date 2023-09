Navalnîi a pierdut apelul împotriva unei noi condamnări la 19 ani de închisoare. Va ispăși pedeapsa într-o colonie cu „regim special”

Justiţia rusă a respins, marţi, apelul formulat de politicianul de opoziţie Alexei Navalnîi împotriva condamnării sale la 19 ani de închisoare pentru „extremism”, un verdict care îl va trimite într-o colonie penitenciară cu condiţii şi mai dure, relatează AFP, potrivit News.ro.

Curtea de apel a decis „să lase neschimbată sentinţa în primă instanţă primită de domnul Navalnîi”, a declarat judecătorul Viktor Rogov, potrivit jurnaliştilor de la AFP. Criticul numărul 1 al Kremlinului a fost audiat în cursul zilei prin legătură video din închisoare.

Navalnîi care fusese deja încarcerat pentru „fraudă” înainte de această nouă condamnare, a denunţat aceste sentinţe drept o răzbunare politică pentru lupta sa de lungă durată împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin, a corupţiei elitelor şi a criticilor sale faţă de atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Activistul anticorupţie, în vârstă de 47 de ani, nu-şi făcea prea multe iluzii cu privire la rezultatul acestui apel, considerând că durata detenţiei sale va fi „măsurată pe durata vieţii (sale) sau pe durata vieţii acestui regim”.

Deţinut în colonia penitenciară IK-6 de la Melehovo, la 250 de kilometri est de Moscova, unde este trimis în mod regulat într-o celulă disciplinară, Navalnîi riscă să-şi vadă înrăutăţite condiţiile de detenţie.

El va trebui să îşi ispăşească noua pedeapsă într-una dintre coloniile cu „regim special” ale Rusiei, instituţii din sistemul penitenciar rusesc rezervate de obicei condamnaţilor pe viaţă şi celor mai periculoşi infractori.

După anunţul că recursul a fost respins, unul dintre avocaţii săi, Olga Mihailova, a declarat pentru AFP că clientul său „ar putea fi trimis în orice moment” într-unul dintre aceste stabilimente, odată ce decizia a fost înregistrată la tribunal.

De la arestarea sa în ianuarie 2021, Navalnîi a comunicat în principal prin mesaje trimise avocaţilor săi, continuând să denunţe politica Kremlinului şi ofensiva din Ucraina. În august, el le-a cerut ruşilor să „reziste” împotriva „bandei de trădători, hoţi şi ticăloşi care au preluat puterea”.

Cu toate acestea, într-o colonie cu „regim special”, discursurile sale vor fi probabil mult mai rare, deoarece vizitele sunt mult mai limitate.

Potrivit activiştilor pentru drepturile omului, în Rusia există aproximativ patruzeci de închisori de acest tip, adesea situate în zone foarte îndepărtate şi care funcţionează sub o administraţie care a fost cu greu reformată de la gulagul sovietic.

Timpul petrecut de Navalnîi în spatele gratiilor şi-a pus deja amprenta asupra sănătăţii sale: activistul carismatic, cândva radiant, arată acum slab şi bătrân.

El a scăpat la limită de moarte când a fost otrăvit în august 2020, petrecând câteva luni de convalescenţă în Germania. A fost arestat la întoarcerea sa în Rusia în 2021.

Starea sa de sănătate s-a deteriorat şi mai mult în ultimele luni, timp în care a petrecut mai multe perioade în izolare. Înainte ca apelul său să fie luat în considerare, el a fost trimis acolo pentru a 20-a oară, potrivit echipei sale.

„Ieri, la ora 17.00, am fost eliberat din celula de izolare. Astăzi, la ora 8 dimineaţa, am fost trimis din nou acolo. Patru zile”, a scris Navalnîi prin intermediul echipei sale pe reţelele de socializare săptămâna trecută. „De ce pentru un timp atât de scurt? Pentru că în exact patru zile am o audiere în apel”, a glumit el.

Majoritatea aliaţilor lui Alexei Navalnîi au fost forţaţi să plece în exil în ultimii ani, iar mai mulţi dintre ei au fost aruncaţi în închisoare şi au primit sentinţe dure.

Ţările occidentale au cerut eliberarea imediată a lui Navalnîi.

