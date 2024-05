Ucraina a primit arme occidentale cu permisiunea de a lovi Rusia, susține un ministru de Externe. "Nu totul se spune cu voce tare"

Noul ministru de Externe al Letoniei, Baiba Braže, a declarat într-un interviu pentru European Pravda că Ucraina a primit arme occidentale de la unii parteneri cu permisiunea de a lovi teritoriul rus.

În prezent, Ucraina primește arme de la partenerii occidentali cu avertismentul public de a evita folosirea lor în afara Ucrainei. Cu toate acestea, Braže consideră că această abordare se poate schimba și că, mai mult, se schimbă deja.

„Sunt deja țări care au furnizat Ucrainei aceste arme fără condiții”, a declarat ministrul de Externe leton.

Baiba Braže a explicat că, în aceste cazuri, ridicarea restricțiilor nu a fost anunțată public. „Nu totul se spune cu voce tare și mai bine că nu este așa în anumite momente, dar există efecte pe câmpul de luptă. Deci, într-adevăr, există diferite opțiuni, fie că spui lucrurile cu voce tare, fie că doar faci ceea ce trebuie", a adăugat ea.

Braže și-a exprimat convingerea că, dacă există baze din care Rusia atacă Ucraina, Ucraina are dreptul de a riposta chiar dacă aceste facilități se află pe teritoriul Rusiei. Ea a subliniat că o astfel de utilizare a armelor este permisă de dreptul internațional.

Braže și-a exprimat convingerea că timpul nu este în favoarea Rusiei în acest război.

Letonia și Marea Britanie conduc o coaliţie de ţări însărcinate să organizeze livrarea de drone către Ucraina, în contextul invaziei ruse, anunțul fiind făcut în februarie, la o reuniune a miniştrilor apărării din ţările NATO.

Coaliția s-a angajat inițial să furnizeze Ucrainei un milion de drone până la jumătatea anului 2025. Cu toate acestea, Braže a prezis că acest număr se poate schimba.

„Dronele ieftine sunt una, iar dronele mai avansate sunt alta. Așa că vom vedea dacă va fi un milion [de drone – n.r.] sau un număr diferit. Depinde de ce au nevoie forțele armate. Și ne vom adapta la aceste nevoi", a adăugat ea. „Lucrăm pentru a ne asigura că Ucraina primește acest echipament. După cum am menționat deja, Ucraina nu are nevoie doar de echipamente de recunoaștere sau de atac unic. Are nevoie de capabilități care să permită apărarea proactivă pe distanțe medii și lungi", a spus Braže.

Editor : G.M.