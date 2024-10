Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a criticat luni seara, la Digi 24, lipsa de acțiune a Poliției Române, care a refuzat să pună în aplicare „un act emis de o autoritate locală”, după ce edilul Bucureștiului a emis dispoziție de dărâmare a gardului ridicat de primăria sectorului 4 pentru începerea unor lucrări la șantierul de la planșeulului de la Piața Unirii.

„Ei (Poliția Română) nu sunt în măsură să tranșeze cine e în proprietate. E ca și cum aș intra eu în curte la dumneavoastră, ați suna la 112, ar veni poliția și ar spune că nu știe a cui e curtea, judecați-vă în instanță, dacă vreți”, a declarat Nicușor Dan la emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi 24.

„Poliția Națională, deși e obligată să pună în aplicare un act emis de o autoritate locală, nu a făcut-0”, a spus Nicușor Dan.

Primaul Capitalei a spus că parcul Unirii a fost intabulat „din greșeală” de Apele Române.

„Există două hotărâri ale Consiliului General (al Municipiului București) care definesc domeniul public al Municipiului București, o listă cu bulevarde, parcuri - inclusiv parcul Unirii - care sunt în domeniul public al Municipiului București. Pentru ca acest domeniu să nu fie domeniu public, trebuie hotărâre de consiliu, e o întreagă procedură. Administrația Apelor a venit la noi și a zis că vrea să intabuleze cursul de apă (al Dâmboviței). La cadastru, în loc să intabuleze o fâșie de apă, s-a intabulat cu titlu provizoriu întregul parc al Unirii”.

Nicușor Dan a spus că în baza acestei intabulări eronate, primăria sectorului 4 spune că a primit autorizație de la Apele Române.

„O să mergem la cartea funciară să rezolvăm această eroare. Nu poate instituția Apele Române să intabuleze un parc, cu niște bulevarde”, a spus Nicușor Dan.

În privința lucrărilor de reabilitare de la pasajul Unirii, primarul Capitalei a menționat că „pentru o lucrare așa de importantă, e nevoie de toate avizele, să fie o lucrare bună”.

Primarul Dan a cerut primăriei de la sectorul 4 un număr de „20 de avize”.

„În momentul când or să vină cu avizele, le dăm autorizația. Nu putem cum vor ei, să dăm autorizație în regim de urgență, ceea ce înseamnă că niciun aviz ca să nu cpățim așa cum am pățit la pasajul de la Piața Uniri, pe care tot primăria sectorului 4 l-a făcut cu autorizație in regim de urgență, au fost mai multe accidente din care ultimul mortal”, a mai precizat primarul Nicușor Dan. „Suntem în situația în care pe un teren al nostru, altă instituție construiește fără să ne fi dat acordul”, a mai declarat edilul Capitalei.

