Nicușor Dan, despre cazul „căminelor groazei”: „Numele meu a fost atras total aiuristic în povestea asta, delirant”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni despre dosarul centrelor în care bătrâni erau supuşi unor tratamente inumane că numele său „a fost atras total aiuristic în povestea asta”. „Delirant aş spune”, a adăugat edilul.

„Eu nu am vrut să intru în această polemică, mai ales că numele meu a fost atras total aiuristic în povestea asta, delirant aş spune. Am încurajat, am îndemnat oamenii să se uite la imaginea de ansamblu. Există multe domenii în România în care statul nu există, legea nu există, instituţiile nu există, instituţiile de control nu există. Una este realitatea din teren şi alta este realitatea pe care nişte funcţionari o acoperă cu acte”, a afirmat primarul Capitalei, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a menţionat că „din păcate există o toleranţă atât la nivelul clasei politice, cât şi la nivelul media şi al cetăţeanului, la fenomenul acesta de corupţie şi de nerespectare a legii”.

„Dacă societatea românească nu se trezeşte şi nu pune presiune pe toate instituţiile să funcţioneze, aceste tragedii se vor reîntâmpla”, a mai spus el. Întrebat dacă ar avea încredere să îşi lase o rudă într-o astfel de instituţie, primarul a răspuns: ”Sper să nu fie cazul, şi dacă aş fi în această situaţie voi avea grijă să verific ce se întâmplă acolo. Însă, din păcate, oamenii care au fost acolo nu prea aveau aparţinători, asta este tragedia”, a arătat primarul Capitalei.

„Există o uriaşă toleranţă la ilegalitate şi la funcţionarea în abstract a unor lucruri care nu funcţionează în fapt, vedem cu toţii”, a mai spus el.

Nicuşor Dan a dat şi un exemplu, arătând că atunci când vor să ducă în comisia de disciplină un funcţionar, acesta îşi ia concediu. „Toţi sunt bolnavi deodată, există un medic care dă concediu medical pe o lună, pe două luni, pe trei luni, cât e nevoie”, a subliniat Nicuşor Dan.

