Nicuşor Dan, despre implementarea rezultatelor referendumului: „Sunt îngrijorat, o să am o discuţie cu liderii coaliţiei”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că este ”îngrijorat” cu privire la implementarea în legislaţie a rezultatelor referendumului local organizat în Bucureşti la finalul anului trecut.

”Sunt relativ îngrijorat, pentru că semnalele pe care le-am primit au fost că există reticenţe de la coaliţia de guvernare pentru a trece aceste modificări”, spune Nicuşor Dan, adăugând că o astfel de decizie ar fi ”o palmă” dată celor care au răspuns pozitiv la întrebările de la referendum.

”Noi, colegii mei au lucrat şi eu am ieşit ieri în conferinţă de presă şi am spus, iată, acestea sunt modificări legislative pe care Parlamentul trebuie să le facă şi propun ca această dezbatere, că nu sunt chestiuni, pur şi simplu, trebuie înlocuit în anumite locuri Primăria de sector cu Primăria Capitalei, această dezbatere să fie simultană cu dezbaterea pe Legea bugetului naţional, adică se întâmple la Guvern săptămâna asta şi la Parlament săptămâna viitoare. O să vedem. Sunt relativ îngrijorat, pentru că semnalele pe care le-am primit au fost că există reticenţe de la coaliţia de guvernare pentru a trece aceste modificări, ceea ce ar însemna, în opinia mea, încă o palmă dată celor 500.000 de bucureşteni care au votat pentru ca un lucru să se întâmple şi să se întâmple repede, nu peste 3 sau 4 ani”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la Digi 24.

El a explicat că, anterior, PNL şi UDMR au spus că sunt de acord cu transpunerea rezultatelor referendumului în legislaţie, adică împărţirea banilor din taxele şi impozitele bucureştenilor să nu se mai facă la Parlament, ci la nivel local, la Consiliul General. La discuţiile anterioare, PSD a lăsat un răspuns pentru altă dată, a subliniat Dan.

”Deci sunt îngrijorat în momentul ăsta, dar o să am o discuţie cu liderii coaliţiei şi sper să-i conving că trebuie să respectăm, odată pentru totdeauna, dacă am spus cu toţii că am înţeles ce s-a întâmplat în 24 noiembrie, am înţeles furia oamenilor, să respectăm odată pentru totdeauna ce ne cer. Sunt îngrijorat. Sunt îngrijorat, o să avem deznodământ într-o săptămână”, a adăugat edilul.

Conform referendumului local din 24 noiembrie 2024, peste 66% dintre bucureşteni au fost de acord ca repartizarea între Primăria municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

