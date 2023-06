Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Interviurile Digi24.ro că iarna asta "am stat mai bine cu căldura decât iarna trecută și mult mai bine ca acum două ierni". El a menționat că de avariile la termoficare "vom scăpa în 10 ani."

"Iarna asta am stat mai bine ca iarna trecută și mult mai bine ca acum două ierni. Spre deosebire de ultimii ani în care am stat mai prost, acum am stat mai bine.

Am făcut lucrări, am mărit numarul de kilometri de conductă pe care i-am schimbat. În luna cea mai friguroasă a acestei ierni, februarie 2023, am avut zile în care nu am avut avarii și nu am avut zone fără parametri insuficienți. Mă aștept ca iarna viitoare să fie mai bine. E greu ca lucrurile să fie perfecte.

Nu s-a întâmplat să existe săptămâni în care să nu existe căldură în perioada de iarnă. Unde s-a știut că e o deficiență în zona de furnizare a agentului termic s-a preferat să se dea căldură în detrimentul apei calde, în unele zone.

De avarii nu o să scăpăm mai devreme de 10 ani, dar ca ele să fie punctuale, să avem doar avrii de 1-2 zile, de asta e nevoie de încă doi – trei ani. În 2 – 3 ani problema o să fie punctuală, în 10 scăpăm de ea", a spus Nicușor Dan.

Editor : G.M.