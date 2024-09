Nicușor Dan critică învățământul din România, chiar înainte de începerea noului an școlar. Edilul din București susține că păcatul învățământului românesc este că elevul nu este stimulat să gândească și punctează că nimic nu s-a schimbat din momentul în care acesta era în băncile școlii.

Primarul Capitalei a explicat la Digi24 că profesorul are datoria de a aduce toți elevii la aceleași cunoștințe și că este nevoie că acesta să îi stimuleze pe elevi.

„Sunt multe lucruri de spus. În primul rând, trebuie ca profesorul de la clasă, pentru că elevii la orice disciplină sunt inegali șirolul profesului de la clasă este să ducă oamenii să aibă cunoștințele minimale pentru a se descurca în viață. Deci trebuie să gradeze tipul de probleme cu care se duce la elevi. O problemă cum este asta, pentru clasa a IV-a, o faci într-un sfert de oră la 5-6 săptămâni, doar să îi stimulezi să gândească. A doua fațetă și foarte important, este că din păcate învățământul românesc păcătuiește prin a învăța copiii, în foarte multe discipline, toate rețetele și nu a-i stimula să gândească cu capul lor. Să îi învățăm să gândească cu capul lor, ăsta este un păcat al învățământului românesc încă din anii 1970”.

În ceea ce privește rezolvarea problemei de matematică, Nicușor Dan îi dă dreptate profesoarei și susține că „orice problemă de matematică are două componente”.

„Orice problemă de matematică are două componente, are o componentă de idee în care spui care e șirul etapelor pe care trebuie să le urmezi, ceea ce eu am indicat în timpul acela de cinci minute din emisiune și după este o parte de calcul, care după problema asta este complet. Dacă aș fi stat în emisiune mi-ar mai fi luat 20-25 de minute să ajung la rezultatul final. Dar important este și mă bucur că subiectul a prins foarte mult la public, pentru că frumusețea matematicii este în a găsi aceea idee care sparge problema aparent simplă”, a explicat edilul la Digi24.

„Doamna profesoară a explicat foarte bine. A explicat că conceptele sunt de clasa a IV-a, adică instrumentele pe care poți să le folosești sunt de clasa a IV-a, numai că gradul de ei de dificultate este mai mare. Deci este așa cum sunt probleme de la Olimpiada Internațională de Matematică, ele sunt probleme la care se folosesc concepte de până la clasa a X a. Dar asta nu înseamnă că orice elev de clasa a X-a poate să le rezolve, uneori nici profesorul universitar nu reusește să le rezolve în timpul acela dat la olimpiadă. Deci despre asta e vorba”, a adăugat Nicușor Dan.

