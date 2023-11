Nicuşor Dan: Peste 30.000 de locuri de parcare cu plată au fost amenajate în centrul Capitalei. Vrem să ajungem la 90.000

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, joi, că în centrul Capitalei au fost amenajate peste 30.000 de locuri de parcare cu plată, exprimându-şi speranţa ca numărul acestora va depăşi 90.000. Edilul a recunoscut că se aştepta la opoziţie din partea bucureştenilor în ceea ce priveşte taxarea parcării, dar este bucuros că aceştia au luat măsura ca atare și înleleg că este normal să plătească pentru acest serviciu.



"O măsură pe care sunt foarte bucuros că bucureştenii au preluat-o ca atare - aceea de a taxa parcarea. Mă aşteptam să existe opoziţie, dar bucureştenii au înţeles că e normal să taxezi parcarea. Am depăşit 30.000 de locuri de parcare plătite. Vrem să ajungem la 90.000 în zona centrală şi după aceea vedem extinderea. În zonele unde am implementat-o deja, se simte. Lumea e disciplinată, găseşti loc de parcare. S-a redus în zonele respective traficul", a afirmat primarul general, pentru RFI.

Primarul speră ca și problema semaforizării să fie rezolvată cât mai repede

Nicuşor Dan a precizat, totodată, că îşi dorea ca elaborarea studiului de fezabilitate privind sistemul de semaforizare inteligentă să înceapă în ianuarie 2023, dar atribuirea contractului a fost blocată în urma contestaţiilor. Proiectul de modernizare a semafoarelor are patru etape şi este finanţat prin PNRR.



"Mai mult de 95% (dintre semafoare - n.red.) nu iau decizii în timp real. Rămân la schema pe care o au, indiferent ce se întâmplă în trafic. Soluţia e să schimbi modul în care se văd maşinile, pe cameră optică, în loc de banda inductivă pe care o agăţi sau care la îngheţ-dezgheţ nu rezistă. În al doilea rând, ele toate trebuie conectate cu serverul central care să ia decizii în timp real şi care să modifice intervalele de verde-roşu. Eu mi-aş fi dorit ca studiul de fezabilitate să înceapă în ianuarie. Am făcut prefezabilitate în care am luat toate intersecţiile şi am văzut ce e în toate cele 500. Apoi am făcut documentaţia de atribuire. Am şi atribuit, dar iată că ne-au blocat contestaţiile între competitori. Din momentul în care începem studiul de fezabilitate durează cam trei ani implementarea, cu totul, pentru că trebuie să faci procedură de achiziţie şi pentru materiale, pentru instalarea lor", a explicat edilul general.



Potrivit acestuia, administraţia locală îşi doreşte să încurajeze bucureştenii să folosească transportul public. În acest sens, Nicuşor Dan a reamintit că au fost aduse 70 din cele 100 de tramvaie noi şi urmează să fie puse în circulaţie autobuze electrice şi troleibuze noi. Primăria Capitalei urmează să modernizeze liniile de tramvai de pe Calea Călăraşilor, din zona Arena Naţională sau de pe Bulevardul Mihalache.

