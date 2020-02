Deputata PNL Mara Calista se află în izolare voluntară după ce a călătorit în regiunea Veneto din Italia, regiune care a înregistrat un număr mare de cazuri de coronavirus. Într-o intervenţie telefonică la Digi24, Mara Calista spune că a intrat voluntar în această izolare pentru a se asigura că totul este în regulă.

„Sunt în izolare la domiciliu, nu în carantină pentru că nu este nimic confirmat. Într-adevăr, am plecat pe data de 20, m-am întors azi dimineaţa în România cu avionul de Veneţia din regiunea Veneto, una în care s-au confirmat, într-adevăr, mai multe cazuri de coronavirus, acesta fiind şi motivul pentru care am optat pentru o astfel de măsură, tocmai pentru a mă asigura că nu există vreo problemă. Ştiţi cum este, principiul prevenţiei trebuie să primeze în faţa tratării unor probleme.

Singură nu sunt, sunt cu soţul meu pentru că cu el am călătorit. În momentul în care am aflat despre faptul că există o criză, firesc, de la televizor, ştirile din Italia şi chiar de la noi. Ne-am luat toate măsurile în ceea ce priveşte purtarea unei măşti, a mânuşilor şi spălat cât mai des pe mâini şi mare atenţie la contactul cu persoanele de la faţa locului, dar aşa cum bine ştiţi, la Carnavalul de la Veneţia nu este chiar o zonă în care să eviţi pe cât poţi poulaţia. A fost şi o perioadă foarte aglomerată. Nu am intrat fizic în legătură cu vreuna dintre aceste persoane, dar, repet, am vrut să prevenim o astfel de situaţie, nu ştim exact aceste persoane cu cine au interacţionat în toată piaţa San Marco, motiv pentru care am apelat la această soluţie pe care o considera extraordinar de normală, firească în atare circumstanţe.

Nu, m-am informat cu privire la această procedura, înţeleg că efectuarea testelor este posibilă atunci când sunt confirmate vreunul din simptome, pe care, de altfel, le ştim cu toţii în ceea ce priveşte coronavirusul, acea tuse, febră şi aşa mai departe pe care, de altfel, în această izolare suntem obligaţi să le raportăm la 112. Aş mai menţiona că pe baza completării chestionarelor cei de la DSP ştiu despre noi, ştiu că suntem în această izolare acasă. Aşteptăm de la domniile lor, începând de mâine, câte un telefon pentru a fi verificaţi în legătură cu posibile simptome dacă este cazul

În momentul în care am plecat noi din Italia, fiind şi un zbor foarte de dimineaţa, fiind doar noi românii, nu a fost aglomeraţie atât de mare pe aeroport, vă spun că am văzut cam aceleaşi măsuri pe care le-am văzut şi în Italia, respectiv purtarea măştilor, purtarea mânuşilor de către cei care intrau în contact cu pasagerii, lucru pe care l-am văzut foarte clar şi la noi. În momentul în care am ajuns avion ne-au fost date chestionarele respective pe care a trebuit să le completăm unde ne întrebau clar dacă am interacţionat în mod direct cu vreun caz coronavirus şi, evident, datele personale astfel încât să putem fi contactaţi.

Am ajuns pe aeroport, am fost lăsaţi într-un loc în care nu au acces toţi pasagerii. Firesc, cine şi-a dorit să poarte masca a purtat, noi am purtat şi în aeroport şi în cursul zilei de ieri, în Italia, toată ziua mască şi mânuşi, foarte atenţi la igienă, aşa cum vă spuneam. Am ajuns în aeroport, unde am stat la aceste cozi separat de toate persoanele, am predat formularele ni s-a luat temperatura aşa cum s-a întâmplat şi în Italia. Ni s-a arătat exact cifra de pe termometrul respectiv, şi aşa cum am citit de altfel în toate indicaţiile pe care le-a oferit MS am ales să intrăm în această izolare la domiciliu, preţ de cel puţin 14 zile, voluntar, astfel încât să fim sigur că dacă este cazul de ceva să nu dăm mai departe.

a spus deputata Mara Calista în cadrul unei intervenţii telefonice la Digi24.

Editor: Adrian Dumitru