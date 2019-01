Orașul în care parcările au devenit un serviciu profitabil. În București, oamenii preferă să parcheze pe străzi

Dacă bucureștenii preferă să-și lase mașinile pe străduțe, în loc să plătească, parcarea a devenit o afacere profitabilă în Oradea, unde autoritățile locale au încasat anul trecut aproape 17 milioane de lei din abonamente, tichete și amenzi.

Primul park and ride din Bucureşti a devenit un eşec garantat. Parcarea de la Străuleşti este primul centru intermodal din Capitală şi le pune la dispoziţie şoferilor 600 de locuri de parcare.

După ce au investit 300 de milioane de lei în parcare, cei de la Metrorex au stabilit un tarif de 1 leu pe ora de parcare. Numai că, după inaugurare, nu sunt mai mult de 40 de maşini parcate acolo, zilnic.

În speranţa că îi vor atrage totuşi pe şoferi, cei de la Metrorex au redus tariful de parcare pe oră la 50 de bani. Fără succes însă. Şoferii îşi lasă maşinile pe străzile din jur, unde parcarea este gratis.

În Oradea, situația este diferită. Cu banii colectați de la orădenii care plătesc parcarea, sunt amenajate noi locuri de staționare și sunt întreținute cele deja existente. În plus, parcarea supraetajată construită în spatele Palatului de Justiție și-a demonstrat utilitatea: a fost eliminată aglomerația din zonă, iar încasările la bugetul local au crescut.

Inaugurată acum 5 ani, parcarea supraetajată cu 400 de locuri, amenajată într-una dintre cele mai aglomerate zone din Oradea, este mai tot timpul plină. Taxa etse de 20 de lei pe zi.

„- Vi se pare mai comod că e parcarea asta aici în oraș, ajută?

- Da, pentru cetățeni, da. Ai un loc de parcare, ai unde să o lași. Când nu ai ce să faci, e ok, decât să o găsești zgâriată.”

“- E ok, nu am avut unde parca, am venit repede aici, pac-pac s-a terminat."

- E mai comod așa?

- E ok, mie îmi place ideea e foarte bună."

Alături de introducerea sistemului de plată prin SMS și a creșterii cuantumului amenzilor și a valorii tichetelor și abonamentelor, parcarea supraetajată a contribuit la încasările tot mai mari pe care municipalitatea le obține din sistemul de parcări din Oradea. Anul trecut, acestea au ajuns la aproape 17 milioane de lei, cu 21% mai mult decât în 2017.

„Numărul de amenzi, deși în anul 2018 a fost mai mic ca în 2017 - veniturile realizate din amenzi sunt mai mari datorită faptului că în 2017, la începutul anului, s-a modificat aceea valoare a amenzii", a precizat Lucian Popa, șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar Oradea.

Toți banii încasați din parcări sunt folosiți pentru modernizarea sistemului și pentru întreținerea locurilor deja existente. În plus, sunt prevăzute noi parcări în oraș.

„Primăria dorește să realizeze o parcare subterană în jurul Catedralei din Centrul Civic. Aceea parcare - park and ride va avea undeva la 300 de locuri, vrem să o realizăm în paralel cu proiectul de realizare acelor pasaje din zona Centrului Civic", susține șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar Oradea.

În Oradea sunt amenajate 24 de mii de locuri de parcare. Dintre acestea, 16 mii sunt locuri de parcare de domiciliu.

