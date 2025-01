Peste 2 milioane de ascultători aleg zilnic frecvențele Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM

Trustul media al Grupului DIGI, care are în componență stațiile Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM, a continuat să atragă un public numeros și în ultimele luni ale anului 2024. Conform studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în intervalul 2 septembrie - 15 decembrie 2024, posturile au ajuns zilnic la 2.096.300 de ascultători la nivel național, ceea ce reflectă o creștere de 27,82% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Trendul ascendent al produselor radio din rețeaua Campus Media TV, parte a Grupului DIGI, se păstrează și în 2025. Astfel, Digi FM, postul de radio privat cu cea mai mare acoperire din țară, se apropie de 1,24 milioane de ascultători la nivel național, ceea ce indică o evoluție solidă de 31% a audienței medii zilnice. Unul dintre cele mai longevive branduri radio autohtone, PRO FM urmează cu o creștere de +17%, atingând 763.500 de români în fiecare zi și un plus de +68,61% în București. Dance FM rămâne cel mai îndrăgit radio dance din România și atrage o audiență de nișă tânără și urbană, dublă față de valul similar din 2023, cu un total de 68.800 de ascultători. În completare, Digi24 FM continuă să fie relevant pe segmentul său și se menține ca o sursă de informare de încredere, cu 27.200 de urmăritori zilnic.

Diversitatea de conținut, muzica de calitate, programele matinale atractive și prezența vedetelor radio au fost elemente-cheie în performanța înregistrată în 2024. Campaniile de promovare, activările speciale și parteneriatele din cadrul evenimentelor importante pentru ascultători au contribuit, de asemenea, la depășirea acestor borne de audiență. Totodată, echipele editoriale și redacțiile de știri au reușit să creeze o conexiune autentică cu publicul, într-o perioadă în care consumul de radio reprezintă o constantă în viața zilnică a românilor.

„Vă mulțumim că ne sunteți alături în fiecare dimineață! Continuăm să aducem cele mai bune știri, muzică și informații, împreună cu colaboratorii noștri de top, invitații surpriză și premii care să vă îmbogățească... nu doar financiar, dar și sufletește! Voi sunteți motivul pentru care facem totul cu atâta pasiune. Rămâneți cu noi, pentru că la Digi FM diminețile sunt Newsic-ul zilei!”, au declarat matinalii Digi FM, Vlad Craioveanu și Oana Zamfir.

“Publicul nostru este sursa de energie care ne motivează în fiecare zi! Ne trezim în fiecare dimineață cu dorința de a aduce zâmbete ascultătorilor PRO FM, dar adevărul este că și ei fac același lucru pentru noi! Mesajele voastre, poveștile împărtășite și entuziasmul transmis ne inspiră să fim mai buni în fiecare zi. În primele luni la matinalul WTFun, am descoperit o comunitate incredibilă de oameni care râd, glumesc și trăiesc alături de noi cele mai frumoase momente. Suntem recunoscători pentru încrederea pe care o primim, iar bucuria de a face parte din diminețile fiecăruia este de nedescris.”, a completat echipa matinalului WTFun.

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PRO FM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre DANCE FM

Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ-i. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre Digi24 FM

Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.

