Pintea, despre boala autoimună gravă pe care o are: Fac tratament cu imunoglubuline. Am realizat ce înseamnă cu adevărat să ai nevoie

Fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea anunță pe contul de Facebook că a fost diagnosticată cu o boală gravă autoimună. Din noiembrie 2019, aceasta se află sub tratament cu imunoglobuline și cortizon.

„Am ales să mă tratez în țară, pentru că am încredere în sistemul medical”, a scris Sorina Pintea pe Facebook.

De altfel, imediat după ce a venit la Ministerul Sănătății, Pintea a activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene din cauza lipsei imunoglobulinelor.

Acestea sunt substanţe obţinute din plasmă sanguină umană și datorită lor sute de români trăiesc. La nivel mondial sunt doar câţiva producători. de imunoglobulină.

Sorina Pintea a vorbit la Digi24 despre această boală şi despre tratamentul pe care îl face. Ea a spus că dacă nu era activat Mecanismul de Protecţie Civilă al UE, nu ar fi putut să se trateze în România pentru că nu existau imunoglobuline în ţară.

„Stocurile erau zero, de aceea am activat Mecanismul. Când eram ministru nu ştiam că am această afecţiune. Am descoperit-o în 5 noiembrie. Fusesem în 25 octombrie la medic, mi-a spus că s-ar putea să am această afecţiune, dar m-am gândit că o să treacă.

În 5 noiembrie am primit rezultatele de laborator, vestea a căzut ca un trăsnet. Am realizat cu adevărat ce înseamnă să ai nevoie”, a spus fostul ministru al Sănătăţii.

Sorina Pintea a adăugat că dacă nu ar fi existat în România imunoglobuline, ar fi trebuit să facă doze mai mari de cortizon, care ar fi afectat-o pentru tot restul vieţii, efectele cortizonului fiind dramatice.

„Când am plecat de la minister erau stocuri suficiente, dar am tras un semnal de alarmă pentru că aveam informaţii că va fi criză la nivel mondial. Acum, există imunoglobuline aduse de distribuitori conform contractelor, spitalul din Baia Mare are stocurile necesare pentru toţi pacienţii, nu pentru Sorina Pintea”, a adăugat Pintea.

Imunoglobulinele sunt substanţe obţinute din plasmă sanguină umană. La nivel mondial sunt doar câţiva producători care adună plasmă din mai multe ţări, din care fac imunoglobuline. Plasma, prelucrată de la donatori, conţine anticorpi care protejează organismul împotriva bolilor.

Imunoglobuline sunt administrate ca să asigure protecţia pe un anumit interval de timp sau ca să reducă severitatea manifestărilor diferitelor boli. De asemenea, imunoglobulinele sunt folosite pentru a proteja fătul în timpul sarcinii dacă mama are Rh negativ, dar şi ca să diminueze capacitatea sistemului imun de a ataca ţesuturile organismului în unele cazuri de boli autoimune.

Totodată, imunoglobulina ajută pacienţii cu boli care afectează sinteza propriilor anticorpi sau care iau tratament pentru diferite tipuri de cancer și leucemie. Este, de asemenea, folosită în tratamentul pentru anumite forme de cancer care blochează sinteza de anticorpi.

