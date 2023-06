Adrian Veștea, ministrul propus pentru Dezvoltare, a explicat, la Digi24, că afirmația lui, potrivit căreia primarii ar trebui să iasă mai repede la pensie, a fost „puțin scoasă din context”. El a adăugat că un primar trebuie să primească o pensie decentă, pe baza contributivității.

„A fost puțin scoasă din context. A fost o prezentare mult mai amplă. Eu am cosndierat de cuviință că nu este necear ca un primar să primească pensie specială, este necesar ca fiecare primar să primească o pensie decentă pe baza contributivității. Primarii primesc indemnizații, nu au dreptul la spor de vechime. Am spus de faptul că un șef de post poate ieși la pensie la 50 de ani, pe când un primar care iese la 65 de ani poate avea o pensie de un sfert din cât primește un angajat dintr-un alt sector de activitate. Nu sunt în măsură să fac acest lucru, pentru că acest lucru e responsabilitatea ministrului Muncii. Am venit și eu cu o propunere de la primari. Mulți considerau că voi beneficia de pensie specială sau că voi ieși mai repede la pensie. Nu ăsta e rostul meu. Am 49 de ani. Chiar dacă am 19 ani în administrația publică, nu consider că trebuie să favorizez”, a mai spus Veștea.

Ministrul propus a mai explicat că „primarii fac parte din categoria politicienilor care sunt apropiați de comunitate”.

„Aleșii locali au responsabilitatea să intervină într-o situație în care ai o calamitate naturală. Au în implementare proiecte pe fonduri europene, guvernamentale și este o responsabilitate. Sunt primari care primesc o pensie aproape la 70-80% cu studii superioare, față de secretara care a avut contributivitate mult mai mică la bugetul de stat, dar primarul a avut indemnizații. O bună perioadă de timp salariile au fost extrem de mici în zona administrației publice locale, iar primarii au niște pensii mici. Nu e cazul să facă greve. Nu vin cu o propunere închegată, erau niște puncte de vedere. În toată avalanșa de întebări am fost poate neinspirat și am dat un astfel de argument. Voi fi mult mai prudent data viitoare”, a mai spus Adrian Veștea.

Veștea a propus miercuri ca primarii să se pensioneze mai devreme, precum angajații din industriile cu risc ridicat.

El nu a spus concret când ar trebui aleșii locali să iasă la pensie, însă susține că ar trebui luat în considerare, în primul rând, numărul de mandate.

„De ce nu, să existe un spor cum există și la alții... Primarul 24 din 24 e responsabil cu comunitatea. Un spor să se diminueze vârsta de pensionare. Ar trebui un coeficient să se diminueze perioada de pensionare. Să se considere de la caz la caz, cum e la unele profesii din industria chimică sau unde e expunere mai mare. Nu vreau să mă transform ... sunt destui care nu sunt de acord. Trebuie evaluat dacă se consideră că e activitate de risc, de expunere de la caz la caz”, a declarat el miercuri.

Întrebat și despre subiectul regionalizării României, ministrul propus a explicat că susține ideea, pentru că este eficientă, dar „nu se poate face peste noapte”.

„Nu se poate face peste noapte. Sunt adeptul ei, dar nu se poate face de când sunt ministru până anul viitor. Este aproape imposibil să se facă până în alegeri. Este greu de a face azi o reorganizare administrativ-teritorială. Cred că ar trebui să ne raportăm la cetățean, comunitate și la eficiența actului administrativ. Se vor crea multe nemulțumiri și unii vor zice că i-am favorizat sau pe alții mi-i urc în cap, dar am avea un sistem administrativ mult mai eficient”, a mai spus el.

În ceea ce privește Aeroportul Internațional Brașov, primul construit de la zero în ultimii 50 de ani, unde joi va avea loc zborul inaugural, Veștea a explicat că „Brașovul este un contribuabil important la PIB-ul României”.

„Suntem o destinație turistică importantă. Am crescut de la an la an. Cred că brașovenii merită, ținând cont de faptul că am fost neglijați de București și nu suntem legați de niciun sistem de infrastructură de tip autostradă. Este un obiectiv construit din resurse proprii și am toată convingerea că va fi unul din aeroporturile rentabile și în patru, cinci ani vom fi între primele cinci aeroporturi ale României. Va fi o modalitate de accesibilitate atât pentru turiști, cât și pentru cei care investesc în economia locală. Vor exista și alte companii aeriene. Avem solicitări și din partea altora. Brașovul este un județ atractiv. Deschiderea aeroportului a fost privită cu mare bucurie. Este o oportuntiate extrem de impotantă pentru a dezvolta mediul de afaceri”, a mai spus el.

