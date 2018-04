Ambasadă la Ierusalim. Cioloș: Subiectul poate decredibiliza România

Constituţia României spune foarte clar care sunt prerogativele fiecărei puteri în stat şi nu ar trebui să existe o controversă pe tema mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat, vineri, fostul premier Dacian Cioloş, la Digi FM.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„N-ar trebui să fie nicio controversă aici într-un stat democratic în care Constituţia spune clar care sunt prerogativele fiecărei puteri în stat și am respectat lucrul ăsta cât am fost prim ministru. Preşedintele are o prerogativă clară legată de politica externă, deci cred că, din câte înţeleg din declaraţiile domnului preşedinte, domnul preşedinte nu a fost consultat. Sigur că Guvernul are şi marja lui de libertate de a lua anumite decizii, dar pe aceste subiecte legate de politică externă, subiecte sensibile în care preşedintele este şi un factor de asigurare a continuităţii, pentru că doamna Dăncilă abia ce a venit premier - au mai fost câţiva în urma dânsei - de când subiectul ăsta se află pe agendă. Şi mi se pare cel puţin nefiresc, şi asta îmi ridică semne de întrebare, de ce nu a fost consultat preşedintele pe acest subiect”, a declarat Cioloş la Digi FM.



Potrivit acestuia, dincolo de aceste aspecte, subiectul este unul sensibil la nivel internaţional, care nu vizează doar relaţia României cu Israelul, „ci riscă să afecteze poziţionarea României în cadrul unor instituţii internaţionale şi poate chiar decredibilizarea României vizavi de anumiţi parteneri, pentru că preşedintele a luat o anumită poziţie - cel care e în măsură să facă lucrul acesta”.



„Iar Guvernul din aceeaşi ţară vine cu o altă decizie, o decizie luată iar aşa pe apucate şi am impresia pe picior, în secret, fără să fi fost o dezbatere publică pe acest subiect sau fără măcar să fi fost o informare legată de intenţia guvernului de adopta acest memorandum”, a completat fostul premier.





Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunţat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



„Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. (...) Ieri, într-adevăr, informaţia a ieşit, Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a afirmat Dragnea, la Antena 3.



Potrivit lui Dragnea, România este, practic, a doua ţară care face acest anunţ. „Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen scurt, mediu şi lung foarte mari pentru România şi trebuie să folosim această şansă uriaşă şi această oportunitate uriaşă”, a adăugat Dragnea.



Preşedintele Klaus Iohannis nu a fost informat sau consultat cu privire la o posibilă mutare a Ambasadei României din Israel, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială, care subliniază că un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia, şi că „în această etapă” ar reprezenta „o încălcare a dreptului internaţional relevant”.



„Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers. Administraţia Prezidenţială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia”, a precizat Administraţia Prezidenţială cu privire la informaţiile vehiculate în spaţiul public referitoare la intenţia Guvernului de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului consideră că iniţiativa Guvernului poate „reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală”.



„Acest statut poate fi stabilit numai în urma încheierii unui acord direct şi final între părţi”, a arătat sursa citată.



Preşedintele Iohannis, în calitate de titular al deciziilor de politică externă a României şi ca reprezentant al ţării noastre în plan extern, în conformitate cu prevederile constituţionale, reiterează faptul că poziţia constantă a ţării noastre în ceea ce priveşte Procesul de Pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată, a evidenţiat Administraţia Prezidenţială.