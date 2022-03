Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: În câteva zile am strâns din donații peste 100.000 de dolari pentru refugiații ucraineni

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, anunță pe Facebook că în doar câteva zile a strâns din donații peste 100.000 de dolari pentru refugiații ucraineni care își părăsesc locuințele din cauza războiului pornit de armata rusă împotriva Ucrainei.

„Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și articole de igienă, și pentru a oferi adăpost, încălzire și echipamente necesare, precum și sprijin psihologic, educațional și de azil refugiaților ucraineni”, scrie ambasadorul.

„Sprijinul pe care l-am primit de la români și americani este uimitor!”, adaugă Andrei Muraru

Diplomatul spune că a fost o campanie de strângere de fonduri ințiată de Ambasada României în Statele Unite ale Americii și RUF - Romanian United Fund cu sprijinul FORA - The Federation of Romanian Americans Organisations, ICR New York, Repatriot și Consulatul General al României la Chicago.

