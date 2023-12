Angajații de la Peleș protejează cu ligheane exponatele în locurile unde sunt infiltrații. Turcan. Am fost revoltată să văd asta

Castelul Peleș este în pericol. Bijuteria arhitecturală a României se degradează de la o zi la alta. De vină sunt infiltrațiile de apă, care amenință exponatele extrem de valoroase din muzeu. Ca soluție de avarie, angajații au ajuns să folosească ligheane.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că în cel mai scurt timp vor începe lucrările de intervenție la castelele Peleș și Pelișor.

"Am văzut starea gravă de deteriorare a acestor două obiective. Este revoltător și strigător la cer modul în care obiective de patrimoniu sunt deteriorate punând în pericol existența lor. De la preluarea mandatului am fost la Peleș și am fost revoltată că pentru a proteja exponatele din castel se folosesc lighene care să oprească apa.

Prin Institutul Național al Patrimoniului am urgentat procedura de intervenție de urgență.

Licitația e închisă, avem constructori care să facă lucrările. Timpul curge împotriva unui simbol al națiunii române.

Punem în siguranță obiectivul și exponatele din interior. Este o primă intervenție, suntem în procedură de finalizare a proiectării pentru refacerea teraselor și lucrărilor care țin de siguranța și restaurarea castelului Peleș, dar asta se va întâmpla anul viitor", a declarat la Digi24 Raluca Turcan.

Conform contractului semnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, durata de execuţie este de şase luni începând cu emiterea ordinului de începere.

Valoarea totală a contractului este de 8.236.704 lei, TVA inclus, din care 398.293 lei pentru servicii de proiectare şi 7.838.411 lei pentru lucrări de intervenţii în primă urgenţă.

Lucrările ce urmează a fi demarate vor include protejarea elementelor decorative, a componentelor artistice şi reparaţii locale ale sistemului de instalaţii.

Documentaţia de atribuire a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP) în luna septembrie, în vederea depunerii ofertelor de către operatorii economici.





