Băsescu: Abia aştept să se termine congresul şi să ţip: Tăriceanu e cel mai bătrân lider de partid!

Adio, dar rămân cu voi! Aşa a sunat mesajul transmis de Traian Băsescu membrilor Partidului Mișcarea Populară, odată cu predarea ștafetei de președinte al formaţiunii. A promis că își va scrie memoriile, dar că va rămâne aproape de formațiunea pe care a condus-o mai bine de trei ani. Le-a lăsat moștenire urmașilor și cea mai mare dorință a sa - unirea cu Republica Moldova. În discursul de final de mandat, fostul șef de stat nu s-a ferit să ironizeze guvernarea şi nici de autoironie - e adevărat că uneori am idei geniale, însă în politica românească nu s-a născut încă un geniu, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu, senator PMP: „A venit vremea să îmi scriu memoriile. Abia aştept să se termine congresul să ţip: Tăriceanu e cel mai bătrân lider de partid. E doar cu vreo trei luni mai tânăr decât mine, aşa că a venit timpul altei generaţii în politică.”

Așa și-a încheiat discursul de adio Traian Băsescu, care a predat astăzi ștafeta de președinte al Partidului Mișcarea Populară. Fostul președinte le-a cerut celor câteva mii de delegați veniți la Congresul PMP să lupte pentru principalul obiectiv al partidului.

Traian Băsescu, senator PMP: „ Cred eu că nu există obiectiv mai important pentru un partid politic românesc decât reîntregirea țării. Este un obiectiv față de care și oamenii politici și poporul român sunt datori istoriei noastre. Este greu ca un politician să îi spună unui popor că are datorii. Eu astăzi îi spun poporului român că are datoria să facă din reîntregirea țării cel mai important obiectiv”.

Succesorul fostului preşedinte le-a vorbit membrilor de partid despre trădare.

Eugen Tomac, preşedintele PMP: „Să nu vă pară rău de cei care au trădat PMP. Şi Iisus Hristos a fost trădat. Noi trebuie să avem forţa, determinarea, curajul şi dăruirea de a crede în şansa noastră. Noi vom duce mai departe acest steag al dreptăţii, acest steag care şi-a propus obiectivul de ţară unirea Republicii Moldova cu România”.

Traian Băsescu a promis că va rămâne aproape de noua conducere a partidului.

Traian Băsescu, senator PMP: „E adevărat că de multe ori am idei geniale. Am şi eşecuri! Am spus asta pentru că ştiu că sunteţi oameni cu simţul umorului. Din păcate nu s-a născut niciun geniu în politica românească, sperăm să apară”.

După discursuri a început votul...direct pe covorul din holul Palatului Parlamentului.

Din economie de timp, în loc de urne, au fost folosite cutii de carton aşezate pe jos, în care erau puse buletinele de vot. 2500 de delegaţi au votat noua conducere a partidului.