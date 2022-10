Bode îl atacă pe Drulă pe tema achiziţiei de maşini de poliţie marca BMW: Plin de tupeu, el însuși a semnat contractul. Se autodenunță?

Ministrul de Interne Lucian Bode a prezentat, joi, raportul Corpului de control pe care l-a cerut în legătură cu achiziţia de maşini de poliţie marca BMW, după mai multe acuzații lansate de USR. "Plin de tupeu domnul Drula, acuză o conspirație la nivel înalt omițând să spună ce rol are în această speță", l-a atacat Bode pe fostul ministru al Transporturilor, despre care a spus că el însuși a semnat contractul cu anexele privind specificațiile tehnice.

"Necesitatea achiziției este una reală și evidență. Licitația e corectă, iar domnul Drulă dezinformează", a spus Lucian Bode, care a prezentat concluziile raportului Corpului de Control.

El a prezentat o copie după contractul de finanțare semnat de Cătălin Drulă și reprezentanți ai Polițeia Române.

"Foarte important, anexa 2 a acestui contract, parte componentă a acestui contract e fișa cu detaliile tehnice unde vom găsi la pagina 7 capacitatea cilindrică, cutia de viteze, tracțiunea, lungimea, caroseria, culoarea, inscripționarea specifică, cutia automată 8 plus 1 trepte.

Ne aducem aminte ce spunea Drulă acum câteva zile? Că am trecut în caietul de sarcini intenționat cutia 8 plus 1 pentru a favoriza pe cineva în condițiile în care el a semnat contractul care are această anexă inclusiv cu informații despre cutia 8 plus 1.

Cât tupeu să ai și să acuzi Poliția Româna, MAI, că au făcut anumite specificații cu dedicație, când nu au făcut decât să preia specificațiile din proiectul tehnic anexă la contractul semnat de ministrul Transporturilor de la acea vreme.

Ministerul a anunțat public semnarea contractului, printre echipamente fiind enumerate și cele 300 de autospeciale de poliție, deci după ce semnează contractul da comunicat și promovează public aceste demers. Aveți acest anunț care după ce a fost semnat, ministrul Transporturilor are obligația legală să notifice Ministerul Fondurilor Europene. Așadar, contractul ajunge și la Cristian Ghinea, ministrul de atunci, inclusiv cu specificațiile tehnice.

Putem vorbi de ipocrizie, pierderi de memorie, inclusiv despre zicala românească - dacă tăceai, filosof rămâneai", a spus Bode.

Ministrul de Interne a afirmat că Drulă a făcut acuzații grave, calomnioase, cu atac la persoană, vorbind despre documente și procese agreate și semnate de el.

"El cere DNA să se autosesizeze? Ce ar trebui să înțelegem după ce am văzut documentele semnate de el? Că se autodenunță?

El sesizează OLAF și Parchetul European, în condițiile în care contractul și specificațiile tehnice au fost pe masa lui și a lui Ghinea.

Întreagă documentație o vom pune la dispoziția tuturor instituțiilor competențe și vom susține orice demers al acestora. S-a gândit Drulă și ce o să spună procurorilor când va fi întrebat cum și de ce a semnat acel contract cu specificațiile pe care azi le numește cu dedicație?", a declarat ministrul de Interne.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat Corpului de control să facă verificări în ceea ce priveşte achiziţia de maşini de poliţie marca BMW.

Costul unei autospeciale este de 32.000 de euro, fără TVA, preţ în care sunt incluse accesorii necesare muncii de poliţie, iar preţul de catalog al acestei maşini, fără dotările menţionate, este de peste 38.600 de euro, fără TVA. 100 de autospeciale BMW 320ix urmează să intre în dotarea Poliţiei Rutiere până în vara anului viitor, dintr-un total de 600 de autospeciale pentru care s-a semnat un acord cadru.

USR a sesizat Autoritatea de Management, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Parchetul European şi Curtea de Conturi în cazul licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de automobile BMW.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că prietenia sa cu omul de afaceri Michael Schmidt nu a contat în ceea ce priveşte câştigarea licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de automobile BMW şi a subliniat că, dacă sunt suspiciuni privind legalitatea procedurii, există suficiente autorităţi competente să facă verificări.

