Bolojan, la Consiliul Național al PNL: România are nevoie de un președinte cu experiență

Președintele interimar al PNL a afirmat că România are nevoie de un președinte care să aibă experiență, să fie matur, dedicat valorilor democratice și apartenenței la spațiul occidental. Liberalii l-au validat pe Crin Antonescu pentru a intra în cursa prezidențială.

„România, în această situaţie, are nevoie de un preşedinte cu experienţă, un preşedinte matur. Are nevoie de un preşedinte dedicat valorilor democratice şi apartenenţei României la spaţiul occidental şi are nevoie de un preşedinte care spune lucrurilor pe nume, vorbeşte cu sens şi cu curaj şi nu se dă în lături de a se bate în situaţii dificile în politică, nici în plan intern, nici pentru ţara noastră. Şi am decis de comun acord că acest candidat la funcţia de preşedinte este domnul Crin Antonescu”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul Consiliului Național al PNL.

Liderul PNL a punctat că Crin Antonescu face parte din primele rânduri ale PNL și că, într-o oarecare măsură, i se datorează acestuia și intrarea României în NATO și Uniunea Europeană.

„Sunt de 30 de ani în PNL şi îmi duc aminte că în anii 1990, în anii 2000, în primele rânduri în vechiul PNL, domnul Crin Antonescu a făcut parte din generaţia care are meritul că a dus România în NATO şi în Uniunea Europeană. E un om care cunoaşte istoria şi care de-a lungul anilor cei care l-am ascultat, uneori ca şi competitori alteori ca şi colegi de partid, ştim că a luptat întotdeauna pentru libertate, pentru demnitate şi pentru bun simţ. Acesta este Crin Antonescu. De asemenea, prin atitudinea lui, prin discursurile lui de-a lungul anilor, eu cred că a inspirat multe generaţii să intre în politică să creadă în ceva şi să spere. Şi cred că suntem într-o situaţie în care din nou avem nevoie de speranţă şi e nevoie să sperăm”, a adăugat acesta.

Bolojan, despre greșelile în plan politic

În discursul său, Ilie Bolojan a făcut referire și la greșelile pe care le-au făcut liderii politici de-a lungul timpului.

”Suntem şi într-o criză politică, pentru că alegerile care erau programate să fie finalizate toate anul trecut nu s-au finalizat şi aşa cum ştiţi alegerile prezidenţiale au fost anulate şi reprogramate anul acesta, o situaţie cu totul excepţională pentru ţara noastră Cum răspundem acestei crize politice? În primul rând să încercăm să nu mai repetăm greşelile pe care le-am făcut anul trecut. Care au fost aceste greşeli? Să fim impredictibili. A fost o mare greşeală mutând datele alegerilor de colo-colo. Şi este foarte bine că avem clar calendarul de alegeri şi în 4 mai şi în 18 mai vom avea alegerile prezidenţiale. Am luat în calcul să nu mai repetăm greşeala de a avea mulţi candidaţi, pentru că asta înseamnă fragmentarea votului şi nu este predictibil cine intră în turul doi iar intraţi în competiţie şi atacându-se reciproc, e foarte greu apoi să aduni nişte electorate fragmentate”, susține acesta.

Șeful PNL susține că situația în care a ajuns România, care se află într-o criză de încredere a celor care conduc țara se datorează „promisiunilor neonorate” sau „lipsei de transparență și a lipsei de comunicare”:

„Această criză de încredere este mare atât în ceea ce priveşte instituţiile, criza de încredere în lumea politică şi în autorităţi. Cum am ajuns aici? Datorită promisiunilor neonorate, uneori, datorită unor livrabile discutabile, datorită lipsei de transparenţă şi a lipsei de comunicare. S-a format o percepţie că unii dintre cei care sunt pe funcţii sunt rupţi de realitate şi o lipsă mare de încredere în aceştia. Orice vom face, nu vom putea recâştiga încrederea de pe o zi pe alta. Dar cred că PNL în guvernare trebuie să susţină măsuri care să ducă la creşterea încrederii în aşa fel încât să atacăm nişte lucruri care, orice am spune, sunt percepute foarte rău de români şi sunt total incorecte pentru ţara noastră. E nevoie să nu mai avem pensionări la 50 de ani şi oamenii să reintre în activitate şi cred că trebuie să luptăm ca cea mai mare parte a oamenilor să se pensioneze la aceeaşi vârstă la care se pensionează toţi românii sau la vârstă foarte apropiată. Şi asta e o chestiune de corectitudine pentru societate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : A.R.