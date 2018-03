C. T. Popescu: Dragnea vrea să rămână şeful PSD. Dăncilă e soluţia perfectă pentru a face linişte în partid

Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici preşedinte, aşa că vrea să rămână şeful PSD, iar Viorica Dăncilă are rolul de a bloca postul nr. 2 în partid, ea fiind soluţia perfectă pentru a face linişte în partid, consideră jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

"Uitaţi care e situaţia cu Dragnea. Ce mai poate să fie Dragnea? Premier nu mai poate. Preşedinte nu poate să fie, pentru că e imposibil de la cota la care a ajuns acum Dragnea, nu PSD, în jur de 10%, sub Traian Băsescu, ca după ce ai avut 40% fiind sub cota partidului, să ajungi într-un an în jur de 10%, dintr-o asemenea vrie nu poţi să ieşi pentru a câştiga preşedinţia. E imposibil.



Ştie că nu poate şi că dacă ar candida şi ar pierde, e mort. A doua zi e terminat. După cum arată istoria PSD. Aşa s-a întâmplat cu toţi. Au pierdut, au fost lichidaţi.

Mai ştie ceva bine Dragnea. Îşi aminteşte soarta lui Iliescu, Năstase, Geoană, Ponta. Niciunul n-a fost doborât de opoziţie, ci de propriul partid.



Vrea să fie şeful PSD. Vrea să rămână şeful PSD. Nu vrea să i se întâmple ce li s-a întâmplat predecesorilor. Asta e explicaţia pentru tot ce vedem.



Viorica Dăncilă nu trebuie să facă nimic, cum nu face nici în fruntea guvernului. E acolo pentru a bloca postul nr 2 în partid, să nu fie o persoană periculoasă pe acolo, ca Bădălău, care s-ar putea să aibă alte opinii, sau altcineva. Doamna e o soluţie perfectă pentru a face linişte în partid", a declarat la Digi24 Cristian Tudor Popescu.

