„Boloș a construit un buget bun și provocator, așa cum l-am făcut și eu, deși a fost criticat” a declarat ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, pentru Digi24.

Întrebat cum îl vede pe Marcel Boloș la Finanțe, Câciu spune că acesta este „foarte bun. Ar trebui să fie mai asumat”.

„A construit un buget bun și provocator, așa cum am construit și eu un buget bun și provocator, deși a fost criticat. M-aș întreba ce ar spune cei care au spus că au fost supraestimate în România veniturile, dacă s-ar raporta la Spania, la Italia, la Danemarca, la Cehia, la Polonia. Toate și-au depășit deficitele, 12 țări și-au depășit țintele de deficit, practic nu s-au încadrat în țintele proprii. Și sunt toate în zona euro. Ce se întâmplă: contextul s-a schimbat foarte mult față de prognozele inițiale. Mai mult decât atât, lumea poate uită că am avut o grevă a profesorilor în iunie. Cheltuielile generate de acea avalanșă de presiuni sociale sunt aproape de 0,7 din PIB în plus care au apăsat pe deficit,” a declarat Adrian Câciu.

Editor : A.P.