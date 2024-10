Campanie murdară cu site-uri fantomă (2): Imagini care arată legătura dintre Geoană și cei care s-ar afla în spatele atacului la Ciucă

Atunci când Mircea Geoană și-a oficializat candidatura la prezidențiale, în imaginile surprinse la Biroul Electoral Central (BEC) din București au apărut persoane care au legătură cu grupul de firme indicat de Digi24.ro că ar fi în spatele site-urilor fantomă care îi atacă pe Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi.

În imaginile realizate de fotojurnalistul Inquam Photos, Octav Ganea, în momentul în care Mircea Geoană a oficializat candidatura la prezidențiale, apar două persoane, una legată de grupul de firme Sociallite și alta legată de Leo Media Consulting.

Nici acum și nici când Digi24.ro a scris prima oară despre site-urile fantomă și legăturile cu oamenii lui Geoană, grupul de firme Sociallite și Leo Media Consulting nu au oferit un punct de vedere.

Andrei David, la evenimentul prin care Mircea Geoană și-a depus candidatura / Captură cropată dintr-o poză realizată de fotojurnalistul Inquam Photos Octav Ganea

Potrivit profilului de LinkedIn, Andrei David este administrator la Handyman SRL (firmă care apare printre fondatorii Sociallite Media SRL), managing partner la Sociallite Group și Senior Partner la Open Politics. Într-o prezentare a grupului Sociallite, Andrei David apare drept „CEO”.

Captură dintr-o prezentare a grupului Sociallite

Reamintim că, deși Digi24.ro nu a putut verifica independent cine se află în spatele site-urilor fantomă, informațiile venite pe adresa redacției au indicat că mailul folosit pentru înregistrarea domeniului „unpostasinslujbatarii.ro” - site care îl atacă pe Nicolae Ciucă - aparține grupului Sociallite.

Sociallite a plătit în trecut reclame pe rețelele de socializare pentru două organizații care au legături cu Mircea Geoană.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, declara Mircea Geoană, într-o reacție acordată Digi24.ro.

Andra Iuzva, la depunerea candidaturii lui Mircea Geoană / Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O altă persoană care a apărut alături de Mircea Geoană la depunerea candidaturii este Andra Iuzva. Potrivit profilului LinkedIn, Andra Iuzva este „General Manager” la Leo Media Consulting de aproape doi ani, iar în trecut a fost și consilier la Camera Deputaților. Totodată, adresa de contact a firmei este andra@leomc.ro.

Despre Leo Media Consulting, sursele Digi24.ro indicau că lucrează pentru campania lui Mircea Geoană.

În același timp, domeniul „mirceageoana.ro”, site-ul oficial al candidatului independent, a fost înregistrat în anul 2018 de această companie. În trecut, în acționariatul acestei companii s-a regăsit Ioana Mateș, președintele „Proiectul România 2030”.

Asemănarea dintre site-ul agenției de publicitate, un alt site creat special pentru un client și „unpostasinslujbatarii.ro” e că pentru înregistrarea celor trei domenii s-a apelat la aceeași companie.

Site-urile fantomă - Poștașul în slujba țării

Digi24.ro a prezentat cum, încă din luna iulie, a apărut un site pe nume „unpostasinslujbatarii.ro” care conține atacuri la adresa candidatului PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă.

„Iată cât de multă diversiune se folosește în campania politică. Este absolut regretabil că nu există un angajament responsabil pentru aceste atacuri, până la urmă, atacurile respective crează premisele unui dialog și a unui răspuns argumentativ la toate”, a comentat Nicolae Ciucă, pe 26 septembrie, la emisiunea În Opoziție cu Denise Rifai.

Site-ul are și o pagină de Facebook care a adunat mii de interacțiuni. Doar un videoclip distribuit de pagina de Facebook „Un poștaș în slujba țării” a adunat peste 500.000 de vizualizări.

„Domnul Mircea Geoană nu putea să se comporte altfel decât așa cum se obișnuiește în interiorul partidului care sunt continuatorii propagandei și politicii fostului partid comunist”, a fost răspunsul lui Nicolae Ciucă pentru Mircea Geoană.

Site-urile fantomă - Planul pentru România

O analiză Digi24.ro a arătat faptul că postările de pe pagina „Un postaș în slujba țării” au fost sponsorizate cu mii de lei. Doar pentru promovarea videoclipului menționat au fost alocați aproximativ 2.000 de lei.

Din datele Meta a reieșit că reclamele pe Facebook ale paginii „Un poștaș în slujba țării” au fost plătite de o altă pagină: „Planul pentru România”. Datele de contact existente nu duc, însă, nicăieri. Această pagină face aluzie la titlul unei cărți scrise de Sebastian Burduja, lider PNL București și actual ministru al Energiei. De aici reiese un alt site: planulpentruromania.ro, care apare cu sloganul „Curând, ne lansăm în luptă”.

Analiza Digi24.ro a scos la iveală mai multe asemănări între cele două site-uri - planulpentruromania.ro și unpostasinslujbatarii.ro. Ambele au fost create în aceeași perioadă, adică luna iulie, ambele sunt găzduite de aceleași servere care aparțin unei companii din Statele Unite ale Americii și ambele au un singur autor, care se semnează cu „t0srb”.

Într-o reacție pentru Digi24.ro, liderul PNL București a declarat că a aflat „cu stupoare” că cineva se folosește de imaginea lui în campania electorală. Câteva săptămâni mai târziu, Sebastian Burduja a depus plângere penală. Detalii, aici.

Site-urile fantomă - ElenaCeaUsrescu

La finalul lunii august a apărut un alt site - elenausrescu.info/elenaceausrescu.info - găzduit de aceeași companie americană care găzduiește și paginile menționate anterior și înregistrat tot pe persoană fizică. La fel ca în cazul lui Nicolae Ciucă, pe elenausrescu.info sunt postate atacuri la adresa Elenei Lasconi.

Analiza Digi24.ro a arătat că mai multe pagini de Facebook care distribuie același conținut (atacuri la adresa principalilor candidați la prezidențiale și videoclipul prin care Mircea Geoană și-a anunțat candidatura) au preluat conținutul site-ului care o atacă pe Elena Lasconi, dar și conținutul site-ului care îl atacă pe Nicolae Ciucă.

„Dacă domnii Ciolacu, Ciucă, Geoană, consideră că așa este cel mai bine să se promoveze, prin atacuri murdare, neasumate, la alți candidați, e strategia lor. Strategia noastră se bazează pe realitatea că avem la alegerile prezidențiale singurul candidat onest și fără nicio legătură cu sistemul politic corupt care s-a construit și consolidat în ultimii 35 de ani (...) Facem totuși un apel către toți candidații să ducă o campanie curată, fără atacuri ticăloase și neasumate și fără să încerce să manipuleze românii”, a transmis Uniunea Salvați România, pentru Digi24.ro.