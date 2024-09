În luna iulie a acestui an, în plină perioadă de precampanie a alegerilor prezidențiale, a apărut un site care îl descrie pe Nicolae Ciucă drept „un postaș în slujba țării” și care conține numeroase atacuri la adresa candidatului PNL. Informațiile Digi24.ro, întărite de un mail venit pe adresa redacției, duc către echipa de campanie a lui Mircea Geoană. Într-o reacție acordată Digi24.ro, candidatul independent a negat acuzațiile.

Pentru că domeniul „unpostasinslujbatarii.ro” a fost înregistrat pe persoană fizică, nu am reușit să aflăm din surse deschise cine l-a înregistrat sau alte date relevante din acest punct de vedere, iar demersurile oficiale de a afla cine e în spatele site-ului sunt blocate din cauza protecției datelor personale (GDPR).

Informațiile Digi24.ro, întărite de un mail venit pe adresa redacției, au indicat faptul că în spatele site-ului „unpostasinslujbatarii.ro” s-ar afla un angajat al unui grup de companii numit Sociallite, la înregistrarea domeniului fiind folosit mailul „info@sociallitegroup.com”.

Companii din grupul Sociallite au plătit în trecut mii de lei pentru sponsorizarea postărilor de pe rețelele de socializare a două organizații care au legături cu candidatul independent Mircea Geoană.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, susține Mircea Geoană, într-o reacție acordată Digi24.ro.

„Un poștaș în slujba țării”

„Ciucă și valorile ipocriziei politice”, „Generalii de carton ai României: cum a distrus Ciucă armata cu politrucii săi” sau „Nicolae Ciucă a fost generalul care voia să aducă dictatura militară sub pretextul pandemiei!” sunt câteva dintre titlurile care apar pe site-ul „unpostasinslujbatarii.ro”.

Screenshot de pe unpostasinslujbatarii.ro

Site-ul are și o pagină de Facebook care a adunat mii de interacțiuni. Doar un videoclip distribuit de pagina de Facebook „Un poștaș în slujba țării” a adunat peste 500.000 de vizualizări.

Screenshot de pe pagina de Facebook „Un postas in slujba tarii”

O analiză Digi24.ro arată faptul că postările de pe pagina „Un postaș în slujba țării” au fost sponsorizate cu mii de lei. Doar pentru promovarea videoclipului menționat au fost alocați aproximativ 2.000 de lei.

Campanii plătite în trecut de Sociallite

Meta, compania-mamă care ține, printre altele, Facebook și Instagram, este obligată să divulge datele organizațiilor sau persoanelor care sponsorizează postări cu caracter social și politic.

De aici reiese că două asociații care au legături cu Mircea Geoană au mai apelat în trecut la serviciile firmelor din grupul Sociallite. Este vorba de „Proiectul România 2030” și „Fundația Renașterea”, a cărei președinte este Mihaela Geoană.

Sociallite Media Sollutions, de exemplu, a plătit pentru 42 de reclame de pe pagina de Facebook „ Proiectul România 2030” între anii 2022 și 2023. Printre acestea se regăsesc și postări în care e promovat Mircea Geoană. Valoarea totală a celor 42 de reclame este estimată la 16.400 de lei.

Reclamă de pe „Proiectul România 2030”, în care apare Mircea Geoană, plătită de Sociallite Media Solutions

Domeniul „mirceageoana.ro”, site-ul oficial al candidatului independent, a fost înregistrat în anul 2018 de o companie în care, până în 2023, se regăsea printre patroni Ioana Mateș, președintele „Proiectul România 2030”. Este vorba de firma Leo Media Consulting (fostă New Machiavelli Communications) care face parte din echipa de campanie a lui Mircea Geoană, potrivit unor surse Digi24.ro.

Asemănarea dintre site-ul agenției de publicitate, un alt site creat special pentru un client și „unpostasinslujbatarii.ro” e că pentru înregistrarea celor trei domenii s-a apelat la aceeași companie.

„Eu și echipa mea de campanie suntem categoric împotriva unor practici de diseminare în spațiul public a unor informații false, menite a-i discredita pe competitorii mei electorali (...) Dacă voi ajunge președintele României îmi voi face o prioritate din lupta împotriva dezinformării din mediul online”, a mai adăugat candidatul independent Mircea Geoană.

Am cerut reacții și din partea Leo Media Consulting, Proiectul România 2030 și Sociallite Group, însă nu ne-au răspuns până în momentul publicării acestui articol.

Sociallite Group

Mailul „info@sociallitegroup.com” apărea în trecut la adresa de contact a site-ului care promova Sociallite Group, dar care în momentul de față nu conține nicio informație relevantă. De pe pagina de Facebook reiese că Sociallite este o agenție social-media care ține campanii media politice și comerciale, dar ultima postare datează din 2022.

Potrivit datelor din Lege5, Sociallite Media a fost înființată de unul dintre fondatorii partidului București 2020, sub sigla căruia a candidat Robert Negoiță pentru Primăria Sectorului 3 la alegerile locale din 2020 - Bogdan Cătălin Neacșu.

Datele de contact ale Sociallite mai apar într-o achiziție publică derulată în 2022 de o altă societate - Open Politics SRL - cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Contractul avea ca obiect servicii de consultanță marketing și o valoare de 22.000 de lei. Datele de contact mai duc și către o companie Sociallite din Marea Britanie.

Deși, în prezent, nu există nicio informație relevantă pe site-ul grupului, în 2020 existau „testimoniale” ale clienților Sociallite. Printre cei care recomandau serviciile companiei se regăseau Robert Negoiță, Dan Cristian Popescu sau Ben Oni-Ardelean.

Reclame plătite de un site fals cu Burduja

Din datele Meta reiese că reclamele paginii „Un poștaș în slujba țării” au fost plătite de o altă pagină: „Planul pentru România”. Datele de contact existente nu duc, însă, nicăieri.

Această pagină face aluzie la titlul unei cărți scrise de Sebastian Burduja, lider PNL București și actual ministru al Energiei. De aici reiese un alt site: planulpentruromania.ro, care apare cu sloganul „Curând, ne lansăm în luptă”.

Captură planulpentruromania.ro

Analiza Digi24.ro a scos la iveală mai multe asemănări între cele două site-uri - planulpentruromania.ro și unpostasinslujbatarii.ro. Ambele au fost create în aceeași perioadă, adică luna iulie, ambele sunt găzduite de aceleași servere care aparțin unei companii din Statele Unite ale Americii și ambele au un singur autor, care se semnează cu „t0srb”.

„Am aflat cu stupoare că cineva încearcă să se folosească de imaginea mea pentru a lansa atacuri mizerabile în contextul alegerilor prezindențiale. Domeniul planulpentruromania.ro nu îmi aparține și nu am nicio legătură cu aceste campanii. Voi întreprinde de îndată toate demersurile legale pentru a îi identifica și sancționa exemplar pe făptași”, a declarat Sebastian Burduja, pentru Digi24.ro.

„Elena Usrescu” și paginile Facebook

La finalul lunii august a apărut un alt site - elenausrescu.info/elenaceausrescu.info - găzduit de aceeași companie americană care găzduiește și paginile menționate anterior și înregistrat tot pe persoană fizică. La fel ca în cazul lui Nicolae Ciucă, pe elenausrescu.info sunt postate atacuri la adresa Elenei Lasconi.

Conținutul acestui site este preluat de mai multe pagini de Facebook. Am identificat, printre altele, pagini de tipul „București 24/7”, „Brăila 24/7”, „Timișoara 24/7” sau „Hunedoara 24/7”.

Niciuna dintre aceste pagini nu are un număr important de urmăritori, însă distribuie conținut în diverse grupuri locale care au sute sau mii de membri. Aceste pagini au distribuit inclusiv conținutul site-ului „unpostasinslujbatarii.ro” în diverse grupuri de Facebook.

Toate paginile menționate au aceleași postări: începând din luna iulie a acestui an, aceste pagini au fost „reactivate” și au început să distribuie în sincron atacuri la adresa principalilor contracandidați ai lui Mircea Geoană. Clipul video prin care Geoană și-a anunțat candidatura a fost distribuit concomitent de toate paginile amintite.