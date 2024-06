Mai multe postere de campanie cu sigla NATO au apărut pe paginile de socializare ale candidatului la prezidențiale Mircea Geoană. Folosirea acestor materiale ridică semne de întrebare cu privire la susținerea pe care NATO, o organizație politico-militară internațională, o oferă unui candidat în alegerile electorale din România, țară membră a Alianței.

Pe paginile de socializare ale candidatului Mircea Geoană au apărut de mai multe săptămâni postere de campanie în care sunt cuprinse logo-ul și însemnele NATO. Alegătorii din România ar putea interpreta prezența însemnelor NATO ca un sprijin oficial al organizației pentru candidatul Mircea Geoană. Este motivul pentru care digi24.ro a adresat oficialilor NATO de la Bruxelles mai multe întrebări cu privire la prezența însemnelor NATO pe afișele de campanie ale lui Mircea Geoană.

Pe adresa Biroului de Presă al NATO am trimis miercurea trecută următoarele întrebări: “Cum comentați faptul că domnul Mircea Geoană folosește însemnele NATO în imagini și fotografii de campanie electorală? Vă putem pune la dispoziție mai multe astfel de imagini de pe rețelele de socializare care-l înfățișează pe domnul Geoană folosind sigla NATO. Credeți că alegătorii ar putea interpreta greșit prezența siglei NATO ca un sprijin oficial al organizației pentru domnul Geoană? Există o procedură standard de etică la nivelul NATO privind folosirea însemnelor oficiale ale NATO, procedură care ar putea atrage măsuri disciplinare?”.

Două zile mai târziu, vineri, am reluat întrebările pe adresele de email ale mai multor oficiali de la NATO Press Office: Farah Dakhlallah, purtătorul de cuvânt al NATO, Dylan White, adjunctul purtătorului de cuvânt NATO și șeful Departamentului de Presă și Media, respectiv Peggy Beauplet, ofițer de presă al NATO. Până la ora publicării acestui material nu am primit niciun răspuns la aceste întrebări, de la niciunul dintre cei menționați mai sus. Le vom publica imediat ce acestea vor sosi.

Posterele cu sigla NATO au dispărut, nu și dovada prezenței lor în reclamele facebook

La scurt timp după ce am trimis întrebările la Biroul de Presă al NATO, posterele de campanie au dispărut de pe pagina de facebook “Mircea Geoană Președinte”. Nu înainte ca noi să le salvăm. Dovada că ele au existat poate fi găsită și în Biblioteca de reclame ale paginii facebook, după cum se vede în printscreen–ul alăturat.

Captură de pe pagina de facebook Mircea Geoană Președinte

Spre exemplu, un poster de campanie cu Mircea Geoană și cu sigla NATO a rulat în perioada 26 apr. 2024 - 3 iun. 2024, pe o audiență estimată la peste 1 milion de persoane, iar reclama care a costat circa 100 lei a fost văzută de 4-5000 de persoane. Noi am numărat cel puțin șapte astfel de postere cu Mircea Geoană și sigla NATO promovate pe pagina de facebook “Mircea Geoană Președinte”.

Administratorul acestei pagini de facebook și cel care a făcut plățile de publicitate în numele lui Mircea Geoană este un tânăr de 21 de ani pe nume Mario Carabaș. Acesta e membru al unui ONG pe nume România Renaște, care-l susține oficial pe candidatul independent Mircea Geoană.

L-am întrebat pe Mario Carabaș dacă este el responsabil cu promovarea reclamelor care-l înfășișează pe Mircea Geoană alături de sigla NATO de pe pagina de facebook “Mircea Geoană Președinte”. Inițial el a negat, apoi ne-a spus că pagina nu mai există și apoi că el nu mai are acces la acea pagină. Indicându-i că pagina există totuși și că se pot vedea datele sale de identificare ca fiind cel care a comandat reclamele respective, Mario Carabaș a recunoscut într-un final că el a fost cel care a făcut plățile, dar că asta a fost “din proprie inițiativă”, din bani proprii, și că Mircea Geoană nu are cunoștință despre acest demers. “Am vrut să postez, că-mi place de dânsul, dacă va candida nici nu știu și am zis să fac o pagină (...) Nu știu, asta cu sigla NATO nu am auzit… Nu-mi amintesc și chiar eu nu am access la această pagină (...) Vă spun sigur că domnul Geoană nu știa și nu știe despre aceste pagini. Vă zic cu mâna pe inimă, sincer”, ne-a declarat Mario Carabaș.

Dovada că Mario Carabaș, susținătorul lui Mircea Geoană, a plătit reclame cu sigla NATO pe afișele candidatului.

Geoană folosește și însemnele României în campaniei

Pe pagina de facebook “Mircea Geoană Președinte” apar și alte imagini în care Geoană folosește însemnele naționale, precum drapelul și stema, în promovarea electorală. Legea românească interzice folosirea însemnelor naționale precum stema sau drapelul. În baza legii nr 334 din 2006, Biroul Electoral Central a dispus pentru alegerile locale din 9 iunie că “sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel ‘încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat”. De asemenea, Legea 370/2004 privind alegerea preşedintelui României prevede la art. 41 alin. (7) că “sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat”. Cu toate acestea, mai multe imagini cu Mircea Geoană și însemnele naționale pot fi văzute pe pagina de facebook a candidatului Mircea Geoană (vezi foto alăturat).

Mircea Geoană, tricolor. Sursa foto: facebook Mircea Geoană Președinte

Am trimis pe adresa președintelui Autorității Electorale Permanente întrebări cu privire la folosirea frauduloasă sau nu a însemnelor naționale de către Mircea Geoană. Până la ora publicării acestui material, nu a sosit un răspuns oficial de la AEP, deși întrebările au fost trimise în cursul zilei de vineri, 12 iunie 2024.

Mircea Geoană: Anunțul candidaturii va fi făcut după ce plec de la NATO

L-am întrebat și pe Mircea Geoană cum explică folosirea siglei NATO și a însemnelor naționale în materiale publicitare de campanie, dar până la ora publicării acestui text nu am primit niciun răspuns. Mircea Geoană ocupă funcția de secretar general adjunct al NATO începând cu octombrie 2019. El declara anul trecut că atât timp cât va fi în funcţie nu va anunţa o eventuală candidatură la Președinția României. „Atâta vreme cât sunt la NATO, nu am cum să fac un astfel de anunţ şi nu este corect faţă de meseria şi jobul meu să fac un astfel de lucru”, spunea numărul 2 din NATO în septembrie anul trecut. Mandatul acestuia la NATO expiră în luna octombrie 2024, iar primul tur al alegerilor pentru funcția de președinte al României va avea loc pe 15 septembrie 2024.

Digi24.ro a dezvăluit săptămâna trecută că Mircea Geoană a intrat deja în campanie electorală, pe rețelele de socializare apărând deja mai multe pagini cu numele de “Mircea Geoană președinte”, acolo unde se afirmă că avem de-a face cu un candidat independent la prezidențiale.

NATO - sau Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organization) - este o alianță militară interguvernamentală formată din 32 de țări din America de Nord și Europa. Această organizație, ca foarte multe altele de acest nivel, are un Manual de Identitate a Brandului, pe care personalul NATO trebuie să-l respecte. Potrivit paginii oficiale de web a NATO, la nivelul Alianței există un “Comitet de Supraveghere a Brandului NATO” și care “este responsabil pentru întreținerea și aplicarea Strategiei Unicului Brand NATO și a Manualului de Identitate a Brandului”. Manualul de Identitate a Brandului NATO nu este disponibil pentru publicul larg, ci doar pentru comunicatorii și personalul NATO.