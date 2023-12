Cătălin Drulă îl contrazice pe Rareș Bogdan, care susține că e în dialog permanent cu USR: „Ultima discuție cu el a fost în 2021”

Președintele USR, Cătălin Drulă, îl contrazice pe europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care susține că el și colegii săi de partid „poartă permanent discuții cu domnii din USR pentru o altă coaliție”. „Am avut ultima discuție politică în 2021”, a afirmat Drulă, marți seara, la Jurnalul de Seară de la Digi24.

„Pe domnul Motreanu nu îl cunosc, nu l-am cunoscut niciodată. Posibil să fi fost la Vila Lac, la negocierile Guvernului, dar nu îl cunosc.

Cu domnul Rareș Bogdan am avut ultima discuție politică la ultima ședință de coaliție din septembrie 2021. Nu știu ce declarație e asta, îi aparține dumnealui, dar eu nu am avut discuții cu el, deloc. Nu am avut un astfel de dialog”, a declarat Cătălin Drulă, la Digi24.

În urmă cu doar o lună, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, tot la Digi24, că „permanent avem discuții cu Cioloș, domnii din USR, domnul Tomac” pentru o altă coaliție.

„Sincer, sunt unul dintre cei care regretă profund că nu am încercat să facem o coaliție de dreapta și oricând vom avea posibilitatea să o facem de dreapta, vom încerca asta. Ultimele săptămâni mi-au arătat că nu pot avea încredere în PSD”, a afirmat, atunci, Bogdan.

Întrebat dacă încearcă crearea acestei coaliții de dreapta înainte sau după alegeri, liberalul a răspuns: „Dacă ar fi după mine, eu aș încerca de mâine”.

