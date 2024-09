Nicolae Ciucă a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre reportajul Recorder cu privire la misiunea pe care a avut-o în Irak, la Nassiriya, și a clarificat câteva chestiuni în legătură cu declarațiile a doi generali italieni făcute în materialul video. Președintele PNL a spus că a participat la două operațiuni majore, în Afganistan și în Irak, și în ambele și-a condus trupele din fruntea lor. În ceea ce privește lupta de la Nassiriya, Ciucă a spus că nu a intervenit pentru că avea altă misiune în acea noapte, și nu era responsabilitatea Batalionului 26 să intervină, obligația revenind trupelor italiene. „Într-un teatru de operații, misiunile și responsabilitățile sunt foarte bine delimitate. Dacă fiecare face cum vrea și acționează cum vrea, atunci este un haos total”, a subliniat Ciucă”.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: După investigația Recorder au rămas niște semne de întrebare. Sunt de lămurit câteva lucruri. Primul dintre ele: Ați participat la luptă, la Nassiriya? Pentru că generalii italieni cu care au vorbit jurnaliștii de la Recorder spun că nu-și aduc aminte.

Nicolae Ciucă, președintele PNL: Am fost cu oamenii mei în două operații majore. Prima, în 2002 în Afganistan, cea de-a doua în 2004 în Irak. În ambele mi-am condus oamenii din fruntea lor. Nu am lipsit niciodată din operațiile majore. Am fost tot timpul cu ei, ca atare, tot ceea ce apare în acel material mi se pare absolut denigrator pentru tot ceea ce a însemnat toată activitatea.

Cosmin Prelipceanu: Pe generalii italieni i-ați cunoscut? Ei spuneau că vă știu.

Nicolae Ciucă: Dacă vă spun că nu m-am uitat la material, mă credeți?

Cosmin Prelipceanu: E important. Sunt doi generali, șefii dumneavoastră acolo.

Nicolae Ciucă: Pe generalul Chiarini îl știu foarte bine, dincolo de faptul că împreună am găsit soluții să rezolvăm problema de la Nassiriya, și din aprilie, și din mai.

Când eram șeful Apărării, generalul Chiarini era șeful reprezentanței militare a Italiei la comandamentul NATO din Bruxelles. Ca atare, îl știu foarte bine. Nu știu ce au scos, cum au scos acolo, că nu m-am uitat, și nici nu vreau să mă uit.

Cosmin Prelipceanu: Ați participat la luptă? Asta este întrebare care rămâne.

„Comandantul Diviziei de la Basra, un general britanic, a venit la noi în teren a doua zi, să se convingă că ne-am îndeplinit misiunea”

Nicolae Ciucă: Am fost cu oamenii - și vă rog să luați în calcul un amănunt absolut important. De ce nu apare în acel reportaj niciun militar de la Batalionul 26? Dintre cei care au fost acolo.

Cosmin Prelipceanu: De ce credeți că era important? Erau subordonații dumneavoastră.

Nicolae Ciucă: Pentru că au fost acolo. Poate cineva să ne spună mai bine, din moment ce un general nu-și aduce aminte dacă am fost acolo, sau nu. Eu vă prezint date și articole cu comandantul Diviziei de la Basra, un general cu două stele, britanic, care a venit la noi în teren a doua zi, după ce s-au întâmplat toate aceste chestiuni, să se convingă că ne-am îndeplinit misiunea.

Aici nu este vorba de a brava. N-am spus niciodată chestiunea asta. N-am spus niciodată că noi am făcut ceva ieșit din comun. Atunci s-a întâmplat ca, pentru prima dată după cel de-Al Doilea Război Mondial, Armata Română să fie implicată într-o acțiune în care s-a tras cu muniție de război. Pentru prima dată. În noaptea aia s-au tras peste 3.500 de cartușe. S-a reacționat cu tot armamentul din dotare.

Cosmin Prelipceanu: Ați avut ordin din țară să nu aveți pierderi? Cu orice preț, să nu fie pierderi omenești?

Nicolae Ciucă: Am avut ordin din țară să ne respectăm mandatul. Și eu mi-am respectat mandatul, și mi-am îndeplinit misiunea cu militarii batalionului.

Cosmin Prelipceanu: Unul dintre generali își aduce aminte că a stat de vorbă cu dumneavoastră și i-ați spus că aveți ordin din țară să nu aveți pierderi omenești.

Nicolae Ciucă: La fel s-a întâmplat și pentru militarii italieni, pentru că eram la o misiune de stabilitate și reconstrucție. Mandatul din țară era pentru stabilitate și reconstrucție.

Generalul Chiarini discuta cu premierul de la acea vreme, Berlusconi, țin minte foarte bine, că am fost cât se poate de implicat în toată această chestiune, noi cu autoritățile din țară. Eu țineam legătura cu comandatul Comandamentului Operațional Întrunit, și schimbarea mandatului din după-amiaza asta, până noaptea când am plecat în misiune, nu se putea, că aia se făcea doar cu aprobarea Parlamentului. Ca atare, misiunile și rămânerea în mandat s-a făcut absolut regulamentar.

„Nu puteam să intervenim, pentru că noi aveam misiunile noastre”

Cosmin Prelipceanu: Dar confirmați că aveați acest ordin, ați spus că și la italieni era la fel. Numai că unul dintre generali spune că dumneavoastră ați avut mai mult noroc.

Nicolae Ciucă: Da, se poate spune și că am avut mai mult noroc, ne-a protejat Dumnezeu, pentru că din tot ceea ce s-a întâmplat am avut doar un transportor pe care l-am adus de la prima ambuscadă în care am intrat, până la destinația finală într-o roată. Atât i-a mai rămas, o roată.

Cosmin Prelipceanu: În film apare un militar român. Un fost militar de la Poliția Militară, care vă acuză că deși aveau nevoie de ajutorul dumneavoastră, nu ați mers să-i ajutați.

Nicolae Ciucă: Eu îl respect și apreciez toată activitatea lui ca militar. Nu avea de unde să știe.

Cosmin Prelipceanu: Îl știți?

Nicolae Ciucă: Nu, nu am de unde să îl știu. Poliția Militară era subordonată structurii italiene, structurii de carabinieri italiană, care executa misiuni în interiorul Nassiriyei, pentru protecția unor obiective. Nu aveau nicio treabă cu Batalionul 26. Aria noastră de responsabilitate era în afara localității Nassiriya, și ca atare, oricât de mult am fi vrut noi să intervenim, nu puteam, pentru că cei care erau îndrituiți să intre și să asigure sprijinul subunității noastre de Poliție Militară erau italienii.

Deci el, militarul, nu avea de unde să știe chestiunile astea, și probabil că oricât de mult am încerca noi să explicăm acum... Pot să-i înțeleg frustrarea. Nu puteam să intervenim, pentru că noi aveam misiunile noastre. Noi plecasem într-o cu totul altă misiune. Într-un teatru de operații, misiunile și responsabilitățile sunt foarte bine delimitate. Dacă fiecare face cum vrea și acționează cum vrea, atunci este un haos total.

Editor : Liviu Cojan