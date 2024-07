Ce spune Marcel Ciolacu despre scumpiri: E ca și cum aș compara cât costă un apartament astăzi cu acum doi ani

Premierul României susține că în ultimii ani a crescut puterea de cumpărare, dar și pensiile și salariile, nu doar prețurile. Marcel Ciolacu a explicat că anul viitor România va avea salariul minim la nivel european, subțiind că vor fi ajutoare de stat și pentru zona industrială.

Marcel CIolacu a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că prețul coșului de cumpărături a crescut cu 14 lei. Premierul s-a referit în răspunsul său la creșterea pensiilor și a salariilor.

„Haideţi să facem o diferenţă între nominal şi procedural. Noi am indexat pensiile cu 13,8 la sută. Pe urmă, toate măririle, în primul rând a salariului minim. Ştiţi că am ajuns... acum doi ani am spus că ajungem la 500 euro şi la venitul mediu la 1.000 de euro. La venitul mediu am ajuns la 1.100 de euro şi salariul minim am ajuns la 480. E normal că este o dinamică. Dacă facem o raportare la un bon de acum 10 ani, veţi vedea că raportarea numerică este la fel de mare. Important este că de această dată - şi vă aduc aminte când era o guvernare de dreapta, nici măcar nu s-a aplicat legea în ceea ce priveşte indexarea pensiilor. Să nu mai vorbim de salariul minim pe economie, că nu a fost nicio creştere a lui”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Premierul României a explicat și că începând de anul viitor Românie va avea salariul minim corelat la nivelul celui european.

”Automat, venim de anul viitor cu salariul minim european, deci venim cu o formulă de creştere, nu mai este o decizie politică. Acest lucru ne duce în rândul ţărilor dezvoltate cu această abordare. Deci, iertaţi-mă, e cum aş compara acum cât costă un apartament astăzi, cu cât a costat un apartament acum doi ani. Normal că lucrurile cresc, importantă este puterea de cumpărare. În acest moment, cu scăderea inflaţie sub 5 la sută, puterea de cumpărare, ne arată cifrele, a crescut”, a explicat Marcel Ciolacu.

De asemenea, șeful Executivului a punctat că vor fi acordate și ajutoare de stat zonei industriale.

„M-am uitat pe cifre şi o să trebuiască să relocăm nişte fonduri europene, o să vorbesc în perioada următoare cu Comisia, fiindcă acum 3 ani am avut o scădere bruscă la industrie, acum doi ani s-a mai liniştit, nu a mai fost atât de abruptă şi de un an de zile încearcă să fie pe o medie. O să venim cu ajutoare de stat, după ce discutăm cu Comisia, pe zona de industrie”, a adăugat acesta.

Editor : Andreea Rubica