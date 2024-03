Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit, joi seara, la Jurnalul de Seară de la Digi24, despre cei care i-ar putea fi contracandidați la alegerile pentru PMB: Gabriela Firea, Sebastian Burduja și fostul fotbalist Ionuț Lupescu.

Întrebat ce crede despre Gabriela Firea și situația sa în PSD, edilul a răspuns: Nu vreau să comentez. Este un partid cu intenție de vot în București spre 35%. În partidul ăsta sunt mai mulți oameni pe care partidul îi testează, e decizia lor. Eu am criticat-o des pe Firea pentru mandatul ei, dar n-a fost singură, a avut un consiliu cu majoritate PSD, companiile au fost înființate cu votul consiliului PSD, toate cheltuielile alea care au dus la datoria de 3 miliarde de lei au fost cu votul consiliului PSD. A fost o administrație PSD la fel ca administrația Oprescu”.

„E mai puțin important cine a fost primar, ci că am avut o administrație care timp de 12 ani a făcut mai puține conducte de termoficare decât noi în trei ani. Și multe alte exemple... A dus Primăria în faliment, noi am scos-o, a eșuat niște achiziții pe care noi am reușit să le facem și să atragem bani europeni. Pe orice palier ne comparăm, stăm mai bine, deși e loc de mai bine”, a mai adăugat el.

În ceea ce îl privește pe Sebastian Burduja, Nicușor Dan a afirmat: „Va fi o luptă între mine și un candidat susținut de PNL și PSD. Dacă domnul Burduja va fi acest candidat, principalul lui nucleu de susținători va fi nucleul simpatizanților PSD, așa că va fi aceeași luptă”.

Întrebat, de asemenea, despre Ionuț Lupescu, fostul fotbalist pe care PNL „îl testează” pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vreau să iau nume unul după altul, vreau să spun că orice fel de competențe ai avea în orice domeniu, administrația publică și foarte specifică a acestui oraș nu se poate face în două-trei luni. Eu mă preocup de București de 15 ani și când am intrat în administrație tot am avut nevoie de o perioadă de acomodare de săptămâni pentru că nu aveam informațiile. Darămite pentru cineva care n-a avut nicio tangență cu acest domeniu”.

