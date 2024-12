Cine este Daniel David, rectorul care va prelua portofoliul Educației în Guvernul Ciolacu 2

Daniel David urmează să preia oficial funcția de ministru al Educației în Guvernul Ciolacu 2, după ce a trecut de audierile din comisiile Parlamentului. Rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca are un CV academic stufos și susține că cel mai puternic minister dintr-un Guvern trebuie să fie cel al Educației.

„Ministerul cel mai puternic dintr-un guvern trebuie să fie ministerul care se ocupă de educație și știință”, a spus Daniel David, la finalul audierilor din comisiile parlamentare.

CV-ul lui Daniel David

Daniel David a luat licența în psihologie în anul 1994 (a parcurs ultimii doi ani de studii într-un singur an).

În anul 1999 a obținut titlul de doctor în psihologie (științe cognitive/prelucrări inconștiente de informație) și în 2002 a terminat un program postdoctoral la Mount Sinai School of Medicine and Hospital, în New York.

David este profesor la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Universitatea Babeș-Bolyai încă din anul 2007, departament pe care l-a și condus între 2007 și 2012.

Între 2007 și 2016 a fost directorul unei școli doctorale de profil, iar între 2004 și 2016 a fost directorul Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

Daniel David colaborează cu două instituții americane: Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) și Institutul Albert Ellis.

Potrivit CV-ului său, este „cel mai citat psiholog din România în sistemele scientometrice internaționale (...) și unul implicat major în comunitatea științifică națională”. David a fost inclus între cei mai citați 2% oameni de știință ai lumii.

Daniel David a primit și mai multe decorații sau premii, printre care se numără Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, Premiul „C. Rădulescu Motru” al Academiei Române sau, timp de trei ani, Premiul Excelenței Științifice din partea UBB. El este și președintele Asociației Psihologilor din România.

Rector UBB la al doilea mandat

Daniel David a fost ales prima dată rector al Universității Babeș-Bolyai în 2020, iar mandatul său a fost prelungit alți 5 ani la începutul anului 2024.

Nu este prima oară când Daniel David se implică la nivel instituțional în Educație. A fost vicepreședintele Comisiei care a elaborat Legea Educației (din 2011) și l-a consiliat pe fostul ministru al Educației Mircea Miclea.

La capitolul critici, Edupedu amintește că Daniel David a adoptat o poziție favorabilă față de Legea învățământului universitar, elaborată în mandatul Ligiei Deca și criticată de specialiști sau Bruxelles, și mai amintește de ezitarea UBB de a soluționa acuzația de plagiat adusă fostului ministru Lucian Bode.

Implicat în alegerile prezidențiale

Daniel David și UBB au fost parteneri Digi24 pentru organizarea dezbaterii prezidențiale care i-a adus la aceeași masă pe Kelemen Hunor, Mircea Geoană, Elena Lasconi, Ludovic Orban, George Simion și Cristian Diaconescu.

Numele lui Daniel David s-a regăsit și printre cele propuse de Kelemen Hunor pentru a fi candidat unic la următoarele alegeri prezidențiale. Rectorul UBB a pus mai multe condiții pentru a accepta ideea.

„S-a mai discutat despre implicarea mea și în timpul alegerilor parlamentare și a alegerilor locale. Probabil am fost unul din cei foarte activi în această perioadă. N-am spus nici da, nici nu, nu m-am autopropus, nu m-am implicat, nu spun nici acum «Da», aștept acele analize de care spuneam”, spunea Daniel David la începutul lunii decembrie.

