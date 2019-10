Cine este Ludovic Orban, noul premier desemnat al României și al optulea preşedinte post-decembrist al PNL

Ludovic Orban, noul premier al României desemnat marți de Iohannis, este actualul lider al PNL. El a fost ministru al Transporturilor, deputat din partea PNL, viceprimar al Bucureştiului şi de două ori vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, potrivit Mediafax.

Ludovic Orban a declarat chiar imediat după anunţul potrivit căruia Guvernul Dăncilă a căzut, că persoana desemnată pentru funcţia de premier din partea PNL va fi chiar el. Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate.

Preşedintele PNL Ludovic Orban este un om politic român, în vârstă de 56 de ani, absolvent al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Braşov (1988) şi absolvent de studii politice al SNSPA, din 1993. Orban a fost ministru al Transporturilor în perioada 2007-2008, în Guvernul Tăriceanu şi viceprimar al Capitalei între 2004 şi 2007.

Acesta a avut două mandate de deputat din partea Partidului Naţional Liberal între 2008 şi 2016, şi a ocupat de două ori funcţia de vicepreşeinte al Camerei Deputaţilor (între 2019 şi 2011 şi în 2016). De asemenea, preşedintele liberalilor a mai ocupat şi funcţii în Guvern, fiind Secretar de stat şi preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici(2000-2001) şi secretar de stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului(1999-2000).

În anul 1996 a ocupat o funcţie de consilier local la sectorul 1 Capitalei, iar între 1992 şi 1996 a fost consilier local la sector 1.

Ludovic Orban, al optulea preşedinte post-decembrist al PNL

În partid a ocupat funcţia de primvicepreşedinte al PNL între 2014 şi 2016 şi pe cea de preşedinte al PNL Bucureşti, între 2002 şi 2010. Ludovic Orban este preşedinte al PNL din 2016.

La alegerile parlamentare din 2008 a fost ales deputat de Bucureşti, mandat pe care şi l-a reînnoit în 2012.

La congresul PNL din 2009, Ludovic Orban a candidat în echipa lui Crin Antonescu, cel care a reuşit să-l detroneze pe Călin Popescu Tăriceanu de la şefia PNL, şi a fost ales prim-vicepreşedinte al partidului. După numai un an însă, a pierdut funţia în urma disputelor cu liderul partidului.

Ludovic Orban s-a remarcat ca un fervent critic al conducerilor PNL, atât în perioada în care partidul era condus de Călin Popescu Tăriceanu, cât şi atunci când la preşedinţia formaţiunii s-a aflat Crin Antonescu. Orban s-a pronunţat public şi a votat împotriva înfiinţării USL în 2011, spunând că amestecarea stângii cu dreapta nu este sănătoasă pentru democraţie.

În 2007, când era ministru al Transporturilor, a fost implicat într-un controversat accident rutier în urma căruia i-a fost suspendat permisul de conducere pentru că s-a prezentat la poliţie la mai mult de 24 de ore de la producerea acestuia.

Ludovic Orban a candidat de mai multe ori la Primăria Generală a Capitalei, dar fără succes. Atât în 2008, cât şi în 2012 a pierdut alegerile în faţa lui Sorin Oprescu, candidatul susţinut de PSD şi, ulterior, de USL. În mai 2016, la numai o săptămână după ce partidul l-a desemnat pentru a treia oară candidat la Primăria Bucureştiului, Orban a fost pus sub acuzare de DNA pentru că, în calitate de candidat la primărie, şi-ar fi folosit funcţia politică şi ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală din vara anului trecut. În urma punerii sub acuzare, Ludovic Orban s-a retras din cursă. Trimis în judecată, el a fost achitat definitiv în luna martie 2018, de către instanţa supremă.

Ludovic Orban: Mi s-a făcut dreptate

„Încă din prima clipă în care a început ancheta penală în cazul meu am susţinut cu tărie că sunt un om cinstit, că sunt un om corect, care respectă legea şi instituţiile fundamentale ale statului român, încă din primul moment am anunţat că sunt nevinovat şi mi-am susţinut acest punct de vedere. Iată că astăzi ÎCCJ, prin completul de apel format din cinci judecători, a hotărât că ceea ce am susţinut din prima clipă este adevărat. (...) Pot să spun astăzi că mi s-a făcut dreptate, că încrederea mea în puterea judecătorească, în sistemul de justiţie din România s-a dovedit corectă şi că exact aşa cum mie mi s-a făcut dreptate oricărui cetăţean român i se poate face dreptate şi că puterea judecătorească şi sistemul de justiţie din România are capacitatea de a face dreptate oricărui român”, a spus Orban după achitarea definitivă, în martie 2018.

„Ultimii doi ani au reprezentat o grea încercare, atât pentru mine, cât și pentru familia mea. După acești doi ani de încercare grea am ieșit întărit”, a adăugat el.

Orban a amintit că s-a retras din toate funcțiile atunci când a început urmărirea penală împoriva sa și că nu a criticat sistemul de justiție.

„Nu am atacat DNA, sistemul de justiţie, nu m-aţi văzut cu bodyguarzi la ICCJ, nu aţi văzut niciun miting la DNA, nu am instrumentat nicio campanie de presă împotriva justiţiei. Dimpotrivă, am făcut tot ce trebuia să facă un om normal. Astzi mi s-a făcut dreptate. Aşa cum mie mi s-a făcut dreptate, oricărui român i se poate face dreptate”, mai declara Orban anul trecut.

Editor web: Liviu Cojan