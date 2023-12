Ciolacu: Aderarea României la Schengen e ireversibilă. Avem acord politic cu Austria

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi seară, că procesul de aderare a României la spațiul Schengen pe cale aeriană și maritim este „ireversibil” și că există un „acord politic” cu Austria pentru ca acest lucru să se întâmple în martie 2024, în ciuda absenței unui calendar pentru aderarea cu frontierele terestre. Ciolacu a declarat, la România TV, că aderarea la spațiul Schengen maritim este „de interes” pentru „dezvoltarea portului Constanța” și că România va avea „o strategie schimbată” de la anul, pentru a putea adera deplin la spațiul de liberă circulație.

„În primul rând, în acest moment, România, după data de 23 anul acesta și luna aceasta, are un acord politic și cu Austria, în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen maritim, unde ne interesează foarte mult dezvoltarea portului Constanța, și aerian.

Trebuie să ne pregătim anul viitor pentru intrarea totală în spațiul Schengen a României. De 13 ani, România îndeplinește toate cerințele tehnice să adere la spațiul Schengen. De 13 ani, este prima oară când avem un acord politic de aderare parțială. Cu alte cuvinte, din acest moment, tot procesul este ireversibil.

Nu cred că se mai face niciun consiliu JAI, cred că va fi un vot al reprezentanților fiecărui stat – COREPER se numește – și se va face această procedură, ținând cont că mai avem 2 zile până la Anul Nou.

În acest moment, documentele sunt la juriști, la Comisie și la guvernul austriac pentru ultima formă, care va fi înaintată la toți reprezentanții statelor UE. Strategia pentru anul viitor, categoric că vom avea o strategie schimbată.

Este pentru prima oară când ne-am coordonat... – m-am coordonat cu președintele României, nicio problemă să o spun, m-am coordonat cu ministrul de externe, cu ministrul de interne, ne-am văzut seara, am avut teleconferințe, videoconferințe (...)

Am intrat într-un proces ireversibil, în momentul în care ai intrat și maritim și aerian, am plecat în direcția corectă. Anul viitor vom continua toate demersurile să finalizăm, din punctul meu de vedere, mai mult ca sigur sub președinția ungară a (Consiliului UE – n. red.).

(...) În martie 2024 vom fi aerian și maritim în Schengen. (...)

În momentul în care am început să am un schimb de scrisori cu cancelarul Nehammer era clar că am intrat în altă logică. Eram blocați – am încercat cu forța, am încercat în toate demersurile – eram blocați total – în acest moment există o perspectivă și un deblocaj (sic!).

E o realizare a guvernului României. Sunt avantaje extraordinare comerciale. Pentru transportatori ar fi fost extraordinar să se intre și terestru anul acesta. Nu se poate. Știm toți acest lucru, a fost o nouă abordare care a dat roade în acest moment”, a spus Ciolacu la România TV.

Austria încă nu dă semnale îmbucurătoare

Ministerul austriac de interne a subliniat, însă, joi, că în prezent, nu există negocieri privind aderarea la Schengen cu frontierele terestre şi, prin urmare, nu există niciun termen limită, scrie Der Standard.

În ceea ce priveşte intrarea în Schengen cu frontierele aeriene, Austria pune condiţii - o sporire a misiunii Frontex în Bulgaria şi bani de la Comisia Europeană pentru o protecţie solidă a frontierelor externe. Ministerul de Interne de la Viena a declarat pentru agenţia austriacă de presă APA că solicită, de asemenea, intensificarea controalelor la frontierele terestre şi vrea ca România şi Bulgaria să preia solicitanţii de azil, în special pe cei din Afganistan şi Siria.

Presa austriacă a consemnat şi declaraţiile premierului bulgar, Nikolai Denkov. Acesta a declarat, joi, că Austria s-a angajat să continue negocierile privind aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre.

După negocieri complicate, cele două ţări au ajuns la un acord de principiu cu Austria privind aderarea la Schengen pe cale aeriană şi maritimă, a declarat Denkov, potrivit agenţiei bulgare de presă BTA.

Editor : Adrian Dumitru