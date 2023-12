Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, de la tribuna Parlamentului, că bugetul pentru anul viitor este „al dezvoltării și al echității”. El a fost întrerupt în timpul discursului de liderul AUR George Simion și de ceilalți parlamentari din acest grup, dar și de Diana Șoșoacă și USR. Președintele PSD a criticat atât AUR cât și USR în discursul său.

Declarații Marcel Ciolacu:

„Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltării și al echității. Un buget bazat pe investiții și dreptate socială. Un buget în care creșterea economică se regăsește în creșterea nivelului de trai al populației.

În același timp, bugetul pe care vi-l propun astăzi este un buget care să facă față provocărilor imediate, pe termen scurt, dar care să pună, totodată, și bazele succesului nostru, pe termen lung. Un buget care să ne ajute să traversăm aceste vremuri grele, dar care să și pregătească România pentru oportunitățile uriașe din viitor.

Direcțiile strategice pe care se bazează acest Buget sunt următoarele:

- O strategie economică coerentă, pentru a atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 3.4%;

- Investiții record de peste 7% din PIB, mai exact 120 de miliarde de lei din buget, fonduri europene și PNRR. Practic, un plus de 27 de miliarde față de acest an și dublu față de 2021, când au fost doar 59 de miliarde de lei;

- Creșterea veniturilor pentru 12 milioane de cetățeni: pensionari, angajați pe salariul minim, profesori sau personal din administrația publică;

- Un mediu economic mai puternic, prin accesarea schemelor de ajutor pentru dezvoltare și creare de noi locuri de muncă, dar, în același timp, un mediu economic echitabil, cu adevărat concurențial, cu mai puține scutiri și facilități fiscale;

- Un plan concret de ordonare a cheltuielilor bugetare și un pachet de măsuri de creștere a colectării și combatere eficientă a evaziunii fiscale;

- Și o garanție fermă pentru securitatea cetățenilor, în contextul războiului de la graniță, prin alocarea unui buget de 2,5% din PIB pentru Apărare.

Profit de acest moment pentru a mă adresa în primul rând românilor, care așteaptă răspunsuri despre cum va arăta viața lor în aceste timpuri grele. Dar mă adresez și partenerilor noștri de guvernare - alături de care am muncit, colegilor din PSD și tuturor oamenilor de bun-simț din această sală.

Am văzut foarte multă panică... în atacurile asupra acestui proiect de buget...

Recunosc, nu am nicio așteptare de la un partid a cărui unică politică este susținerea violatorilor. Aici lucrurile sunt clare. Voi nu aveți nicio soluție economică concretă! Doar să scoateți România din NATO și Uniunea Europeană! Și să vă uniți apoi cu Rusia! Voi generați doar scandal și populism ieftin! Voi vreți să distrugeți totul și să nu puneți nimic în loc!

Dar recunosc, dumneavoastră m-ați surprins... V-ați adus acum aminte de pensionari și de salariați, deși, cât ați fost la guvernare, ați dat zero lei la pensii și 1 miliard de euro la vaccinuri! Iar salariul minim l-ați crescut cu fix 40 de lei. O bătaie de joc!

Dumneavoastră, sunteți cei care ați uitat cum ați trecut în PNRR procentul de 9,4% din PIB. Chiar ați uitat cum i-ați condamnat pe toți pensionarii români la înghețarea pensiilor până în 2070??! Am eliminat acest procent! Deși ziceați că este imposibil!! Ați mințit!

La fel cum i-ați mințit pe români și când ați mimat respectarea statului de drept și a justiției. Toate principiile dumneavoastră s-au terminat în clipa în care ați văzut DNA pe interior!

Știu, și pe unii, și pe alții, vă deranjează acest proiect de buget. Avem viziuni diferite asupra dezvoltării României, dar vă anunț oficial că bugetul pe 2024 nu conține nicio apropiere de Rusia și nici miliardul de euro pentru vaccinuri!

În schimb, guvernul pe care îl conduc lucrează pentru a avea relații economice privilegiate cu Uniunea Europeană și pentru ca Statele Unite să devină principalul partener economic al României din afara UE.

Da, vrem creșterea investițiilor străine, dar cu Germania și cu partenerii noștri strategici - SUA, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Israel, Turcia și Coreea de Sud.

Mai mult, actualul guvern lucrează pentru ca România să devină, în cel mai scurt timp, membră a Spațiului Schengen. Pentru că acolo îi este locul! Pentru că românii merită demnitate și tratament egal!

Sunt deplin conștient de faptul că principalele provocări economice ale anului viitor vor rămâne inflația și menținerea echilibrelor macroeconomice. Inflația este cea care scumpește costul vieții, ratele românilor și erodează puterea de cumpărare. De aceea, acest buget este calibrat cu atenție, pentru a atenua presiunile inflaționiste.

Am demonstrat deja că știm să ne luptăm cu acest fenomen. Când am venit în Palatul Victoria, aveam o inflație de 10,6%, după ce în noiembrie 2022 se atinsese vârful de 16,8%. Astăzi, am dus inflația la o singură cifră, 6,7%, iar anul viitor ne propunem să o ducem la 4.6%. Vom lucra îndeaproape cu BNR pentru acest lucru. La fel, pentru a avea un curs de schimb stabil și pentru a reduce deficitul de balanță comercială, așa cum am reușit în acest an în primele 10 luni să îl scădem cu 5.2 miliarde de euro. Pentru că aceasta este direcția corectă!

Totodată, vom prelungi cele două măsuri fundamentale care au dus la scăderea inflației: plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de bază.

Anul viitor, niciun român nu va plăti mai mult la facturi! Doi ani de eșec total al politicilor energetice naționale, care au culminat cu liberalizarea prețurilor la energie în plină pandemie, au fost cel mai puternic atac la adresa românilor și a mediului de afaceri românesc.

Dacă nu luam măsuri, populația ar fi stat în beznă și frig și mare parte din industrie s-ar fi închis. Astăzi, avem cea mai generoasă schemă de plafonare la energie din Europa, pentru că ea acoperă cea mai mare parte din populație și economie. Vom continua să facem asta și anul viitor! Am alocat banii în buget pentru ca schema de plafonare să meargă mai departe.

În același timp, vom continua să investim masiv pentru ca românii să aibă acces la energie mai ieftină. Programul privind instalarea de panouri fotovoltaice nu se modifică! Românii vor putea accesa în continuare granturi de 20 de mii de lei pentru energie mai ieftină.

În plus, am negociat în PNRR - prin programul Repower EU - un buget de 1,4 miliarde de euro prin care vom finanța zeci de mii de români, majoritatea din mediul rural, pentru a deveni independenți din punct de vedere energetic. Este cel mai ambițios program de modernizare a gospodăriilor din istoria României!

În paralel, vom prelungi și măsura privind plafonarea adaosurilor comerciale la 21 de categorii de alimente de bază. În plus, îi anunț pe toți posesorii cardurilor pentru alimente că acestea vor funcționa și anul viitor, urmând să fie alimentate cu 250 de lei, la fiecare două luni.

Stoparea declinului economic a fost primul lucru pe care a trebuit să-l facem. Totuși, românii resimt din plin încă șocurile economice din ultimii ani. De aceea, construcția bugetară pe 2024 prevede creșteri de venituri pentru peste 12 milioane de cetățeni. Avem peste 40 de miliarde de lei în buget în plus pentru creșterea pensiilor, salariilor, alocațiilor, dar și pentru cei aflați în nevoie!

Totodată, acest Guvern va face dreptate pensionarilor! Pentru prima dată, anul viitor vom avea două creșteri consistente ale pensiilor. Indexarea cu 13,8% - de la 1 ianuarie și recalcularea - de la 1 septembrie.

Astfel, pensia medie va crește anul viitor de la 2.100 de lei la peste 2.800 de lei. Dacă ne raportăm la momentul intrării noastre la guvernare, ajungem la o creștere mai mult decât dublă, față de inflația de 30% din perioada 2022-2024.

Vom face dreptate și profesorilor și ne vom respecta anul viitor toate angajamentele pe care ni le-am luat în fața lor. La virgulă, cum am promis!

De asemenea, vom continua să creștem accelerat salariul minim. Vom menține facilitatea celor 200 de lei, scutiți de taxe până la 1 iulie, când salariul minim va ajunge la 3.700 de lei brut.

De la preluarea acestei guvernări am spus că trebuie să ne apropiem, cât mai repede, de salariul minim european. De aceea, îmi doresc ca, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim să fie 4.000 de lei în România. De asemenea, câștigul salarial mediu net va fi în 2024 de 954 de euro, față de 694 de euro în anul 2021, când am intrat la guvernare.

Vreau să fiu foarte clar: salariile echitabile nu sunt o problemă, ci fac parte din soluție. Creșterea semnificativă a salariilor este fundamentală într-o economie care răsplătește oamenii pentru munca lor! Și este singura cale pentru a ne păstra în țară forța de muncă calificată, dar și pentru a-i convinge pe cei care au plecat să revină înapoi. De aceea, voi susține întotdeauna oamenii care muncesc și contribuie la dezvoltarea acestei țări!

Creșterea salariilor, a pensiilor și a ajutorul pentru categoriile vulnerabile sunt măsuri esențiale pentru a sprijini românii aflați sub presiune. Însă, cea mai bună garanție pe termen lung a creșterii nivelului de trai și prosperității este o economie care să producă mai mult și mai bine!

De aceea, bugetul pe 2024 este construit în jurul patriotismului economic, vizând creșterea producției autohtone, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă aici, în România.

De altfel, anul viitor investițiile vor aduce jumătate din creșterea economică și vor avea o rată de creștere dublă față de cea a consumului. Cu alte cuvinte, la fel ca în acest an, vom avea o economie care va crește pe investiții, nu pe consum. Iar, pentru asta, am decis să prioritizăm investițiile. Nu mai aruncăm banii pe zeci de mii de proiecte începute și niciodată nefinalizate. Pentru 2024, am selectat peste 150 de proiecte de investiții importante, dintre care: 108 la Transporturi și Infrastructură, 21 la Ministerul Dezvoltării, 13 la Mediu, 9 la Sănătate... Ca valoare, 91% din bani se vor duce pe Infrastructură, ceea ce înseamnă un salt de dezvoltare incredibil pentru România.

Pe lângă Infrastructură, celelalte două domenii strategice în care vom investi considerabil în 2024 vor fi Educația și Sănătatea.

Avem cea mai mare alocare bugetară la Educație din istorie, de 4.1% din PIB, adică un plus de 22 de miliarde de lei față de execuția din 2023 și un plus de 61%. După mulți ani în care a fost Cenușăreasa bugetului, 2024 va fi în sfârșit anul Educației. Peste 12 miliarde de lei vor fi investiți în infrastructura educațională doar din PNRR. De asemenea, alocăm un buget de 1.14 miliarde pentru a asigura masa caldă pentru elevii din aproape 1.000 de unități școlare”.

---știre în curs de actualizare---

